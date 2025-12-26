50代までは過酷な競争社会を勝ち抜くために、がむしゃらに走ってきたビジネスパーソンも、60代からは、ビジネス社会の価値観と競争原理から外れたところで自分の人生を再構築することになる。還暦を迎えた人たちが、人生の最終コーナーを回って自分のゴールを達成するためには、何が必要なのか？――本稿ではでは、作家・元外務省主任分析官の佐藤優氏の著書『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（飛鳥新社）から一部を抜粋・編集し、現代の「老後の生存戦略」について解説する。

定年後に最優先すべきことは何か？を考える

まず定年になったら、自分の「したいこと」「やるべきこと」をそれぞれ5つずつ、リストアップしてみる。そこで重複しているものが、いまのあなたにとって最も優先順位の高い項目だ。

私の場合、「したいこと」の第一は神学論文を書くこと。それから、若い世代の教育に携わること。あとは買ったまま積んである軍用機などのプラモデルを数十個つくること。それから中学生のころ夢中になっていたアマチュア無線の免許を更新して、もう一度、やってみたい。さらに加えれば、もっと猫と遊ぶ、などなどである。

一方の「やるべきこと」……まず私は、抱えているいくつかの著作を完成させなければならない。それから大学や高校での教育活動。そして自分の健康管理。さらに、自分に何かあったときのために、家族の経済的な基盤を整えなければならない。

すると、「したいこと」「やるべきこと」の両方に共通するものとして「教育」というキーワードが浮かび上がる。私が優先順位の1位として取り組むべきは、若い人の教育ということになる。

定年後の人たちも、残りの人生で何にどのくらいの時間をかけるのか、じっくり考えるべきだ。それによって、一人一人の人生の価値が決まると言っても過言ではない。

行動範囲や人間関係を限定し、残りの人生を有意義なものに

本書を執筆している2025年前後に定年後の人生をスタートさせた人たちは、バブル時代を経験している。日本社会がエネルギーに満ちあふれていた時代を知っている。その時代だからこそ得られた豊富な体験や知識があるのだ。

ともすると、最近の若い人たちは内向きで活力がないなどと言われるのに対し、遊びも含めて、外へ外へと飛び出していった人が多い。

旅行でもグルメでも、この贅沢な体験が、現在の社会における衣食住のレベルを底上げしていると思う。たとえば、格安で知られるサイゼリヤのメニューがあれほど種類豊富で美味であるのは、バブル時代にグルメ志向を体験した人たちが、サービスを供給する側にも消費者側にもいるからだと、私は考えている。

目利きをする力や文化力があり、様々な物事の経験値が高いのが、現在、定年を迎えた人たち。その潜在能力を発揮すれば、やっとデフレから抜け出して賃金が上がりつつある日本社会を救うことができるはずだ。

そんな定年後の再スタートは、遠洋航海から港に帰ってきたときと同じである。そこで錨を下ろしたら、自分が培ってきた経験値や人生観で、己を固定するのだ。そうして、自分の行動範囲や人間関係を限定したうえで、残りの人生を有意義なものに変えていく。なんと素晴らしい時間だろう――。

アルマジロのように、金銭的には「守り」の姿勢へ

『自分をみつめる禅問答』（ 南直哉著・角川ソフィア文庫）によると、カリスマ禅僧は「生きる意味は、あらかじめ存在しない、生きるなかから作られる」とする。すると、その条件下、定年後の人たちこそ「生きる意味」を知っているはずだ。

ただ、それぞれの人間が生きた時代によって、それに相応しい生き方というものがある。現在、還暦を迎えた人たちは、これまでの同世代以上に、守りに徹する必要があるかもしれない。

具体的に言うならば、支出をできる限り少なくして、マイナスを減らしていく。60歳以降は収入が減り、貯えを取り崩していかざるを得ない。手元資金が増えないとしても、それが減るスピードを遅くすることはできる。

マイナスをなくすことが不可能だとすれば、その度合いを少なくするということに力点を置く。つまり「マイナスのミニマム化」。少なくとも、そう考えると、ずいぶん気持ちが楽になるはずだ。

それは動物で言えば、極力動かないことをモットーとするナマケモノの生存戦略に近い。ナマケモノはなるべく動かずに基礎代謝を減らし、エネルギー消費を極力抑えている。こうした逆転の発想で、これまでずっと生き延びてきたのだ。

「生きる意味」を知っている定年後の人たちは、精神的には豊かな老後を辿れるはずだ。そのため、あとは金銭的に守りの姿勢に入り、アルマジロのように守りに徹する……大丈夫、月に1000円程度で数千作もの映像を観られる時代、おカネに縛られる必要はない。

コロナ禍で明らかになった「新たな価値観」

2020年の初頭から世界を席巻したコロナ禍によって、そんな生き方が十分に可能であることを、私たちは図らずも発見した。

緊急事態宣言が発令されて飲食店が営業を控え、ビジネスパーソンの多くが夜の街に飲みに出歩かなくなった。旅行もしないばかりか、買い物すらネットで済ませる。家にひきこもって、ネットで映画を観たりリモートで仕事をしたりするような日々が続いた。

逆に言うと、世の中には、実に便利なものが数多くあることが分かった。たとえばユーチューブには無料で楽しめるコンテンツがあるし、ネットフリックスやアマゾンプライム、あるいはフールーなどの有料コンテンツも、月1000円くらいで、バラエティに富んだ動画が見放題である。

昔と比べて断然安い値段でコンテンツを観ることができる。それほど、おカネをかけずに楽しめる。こんなに便利な時代はなかった！

しかも、仕事ではズームなどのミーティングツールを使い、離れた相手と顔を見ながら会議を行うことができる。また、これらのツールによってプライベートも充実する。たとえば定年後の人なら、遠く離れて住む子どもや孫たちの顔を観ながら会話ができる。

コロナ禍がなかったら、おそらく動画サービスやミーティングツールの良さに気づかない人が多かったはずだ。

