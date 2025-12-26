アイドルゴルファー菅沼菜々が“4億円トーナメント”主催企業とスポンサー契約 「結果と姿勢で恩返しを」
ツアー通算3勝の女子プロゴルファー・菅沼菜々が25日、アース製薬とスポンサー契約を結んだことを自身のインスタグラムで発表した。
【写真】こだわりぎっしり！ 菅沼菜々のドレス姿がもはやアイドル
同社のロゴ入りウェアを着用した写真とともに、「日常生活に欠かせない製品を通して、多くの方の暮らしを支えているアース製薬様にサポートしていただけることを、大変光栄に思います」というメッセージを投稿。続けて「感謝の気持ちを忘れずに、結果と姿勢で恩返しできるよう全力で頑張ります。今後とも応援よろしくお願いいたします」と締めくくった。25歳の菅沼は2018年のプロテストに合格。23年8月の「NEC軽井沢72ゴルフ」でツアー初優勝を挙げると、同年10月には「マスターズGCレディース」でシーズン2勝目を挙げた。昨年は極度の不振に陥りシードを喪失したが、今年5月の「パナソニックオープンレディース」で復活V。今季はメルセデス・ランキング43位でシーズンを終えている。またコース外ではアイドル活動も行い、来年2月には「キミの救世主になりたくて！」でCDデビューを果たすことも発表している。アース製薬は、レギュラーツアーでトーナメントを主催。来年6月25〜28日に行われる「EARTH MONDAMIN CUP」は賞金総額がツアー最高の4億円になることでも話題になっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ファンらが選ぶ年間最優秀プレー賞 菅沼菜々の超絶アプローチが選出「練習通りにできてうれしかった」【JLPGAアワード受賞者の声】
“ガチアイドル”として舞台で踊り歌う菅沼菜々【写真】
吉田優利はピンクのドレス姿で登場【アワード写真】
なんてったってアイドル 菅沼菜々がスランプ乗り越え復活V【2025年“この1シーン”】
2026年の国内女子トーナメント日程一覧
【写真】こだわりぎっしり！ 菅沼菜々のドレス姿がもはやアイドル
同社のロゴ入りウェアを着用した写真とともに、「日常生活に欠かせない製品を通して、多くの方の暮らしを支えているアース製薬様にサポートしていただけることを、大変光栄に思います」というメッセージを投稿。続けて「感謝の気持ちを忘れずに、結果と姿勢で恩返しできるよう全力で頑張ります。今後とも応援よろしくお願いいたします」と締めくくった。25歳の菅沼は2018年のプロテストに合格。23年8月の「NEC軽井沢72ゴルフ」でツアー初優勝を挙げると、同年10月には「マスターズGCレディース」でシーズン2勝目を挙げた。昨年は極度の不振に陥りシードを喪失したが、今年5月の「パナソニックオープンレディース」で復活V。今季はメルセデス・ランキング43位でシーズンを終えている。またコース外ではアイドル活動も行い、来年2月には「キミの救世主になりたくて！」でCDデビューを果たすことも発表している。アース製薬は、レギュラーツアーでトーナメントを主催。来年6月25〜28日に行われる「EARTH MONDAMIN CUP」は賞金総額がツアー最高の4億円になることでも話題になっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ファンらが選ぶ年間最優秀プレー賞 菅沼菜々の超絶アプローチが選出「練習通りにできてうれしかった」【JLPGAアワード受賞者の声】
“ガチアイドル”として舞台で踊り歌う菅沼菜々【写真】
吉田優利はピンクのドレス姿で登場【アワード写真】
なんてったってアイドル 菅沼菜々がスランプ乗り越え復活V【2025年“この1シーン”】
2026年の国内女子トーナメント日程一覧