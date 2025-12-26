佐賀県伊万里市の神社で700年の歴史があると伝わる「取り追う祭り」が行われました。地区の男たちが攻め手と守り手に分かれて握り飯を奪い合い、五穀豊穣などを祈願しました。

12月11日午後5時ごろ、佐賀県伊万里市大里（おおざと）地区の公民館では、地区の男たちが集まり、女人禁制の神事が行われました。



男たちは、神への供え物である「御供（ごくう）さん」と呼ばれる、もち米の握り飯を作っていきます。





「御供さん」は神聖なものとされ、息を吹きかけないために、男たちは口に榊（さかき）の葉をくわえ無言です。男たちが握った「御供さん」をざるに入れて固くふたを閉じると、祭りの準備が整います。

この「御供さん」を奪い合う勇壮な神事は、佐賀県伊万里市の神原（かみのはら）八幡宮に700年伝わるとされる「取り追う祭り」です。



五穀豊穣や無病息災を祈るこの祭りに、初めて参加する男性がいました。大里地区出身の西野翔裕（しょうすけ）さん（20） です。



■西野翔裕さん（20）

「地元なので出てみようかなと。若者が盛り上げなければ。負けないようについて行こうと思います。」

夜8時半、白いはっぴに身を包んだ守り手が、長さおよそ5メートルの大たいまつ3本に点火します。



そして、「打ーちゃえんかー（たたけばいいのか）」のかけ声とともに合戦の舞台に向かいます。

同じ時間、別の場所からは黒いはっぴ姿の攻め手が「押ーしゃえんかー（押せばいいのか）」のかけ声とともに練り歩きます。



■西野さん

「押ーしゃえんかー。」



初めて参加する西野さんも、大きな声で祭りを盛り上げています。



伝統のある祭りを見ようと多くの人が集まりました。



神社に着いた攻め手は、おはらいのあと冷たい水につかって熱い火に備えます。そして。

たいまつをたたきつけて火の粉を浴びせる守り手に対し、攻め手は、もっと来いと挑発します。



この勇壮な祭りの起源は南北朝時代です。戦に敗れた肥後の豪族・菊池武重が再起を図ろうと、たどり着いた伊万里の地で次の戦への準備をしたのが始まりとされています。

■守り手

「守れ守れ守れ。」



攻め手が「御供さん」の入ったざるを奪い、見物客に「御供さん」を配ると、祭りはフィナーレを迎えます。



その「御供さん」を食べると、1年間無病息災で過ごせるといわれています。



■森野里奈記者

「もち米なので、すごくもちもちしていて、歯ごたえがしっかりしている食感です。すごく甘さを感じます。」



■訪れた人

「エネルギー・勢い・パワーがあって、元気になりました。」

初めて祭りに参加した西野さんは、左頬に軽いやけどをしましたが、表情には達成感がにじんでいました。



■西野さん

「（やけどは）大したことないですよ。叫んでいる時が一番楽しかったですね。（声も）出せましたね。明日、たぶん、声がかれます。楽しかったですね。来年も出ます！」



勇壮な神事を通じて若い人へと引き継がれてきた伝統行事。神聖な「御供さん」は実りに感謝し、それを分かち合う喜びを伝えています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月12日午後5時すぎ放送