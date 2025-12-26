野菜たっぷり！ジャガイモ入りもちもちチヂミ【材料】（4人分）<生地>ジャガイモ 3個小麦粉 大さじ 8片栗粉 大さじ 3だし汁 70~80ml卵 1個塩 小さじ 1/2エビ 8尾ニラ 1束ニンジン 1/4本サラダ油 大さじ 2ゴマ油 大さじ 3<つけダレ>作り置き甘酢 大さじ 2しょうゆ 大さじ 2豆板醤 小さじ 1/2すり白ゴマ 小さじ 1【下準備】1、＜生地＞のジャガイモは皮をむいてすりおろし、他の＜生地＞の材料と泡立て器でよく混ぜ合わせる。水加減は、様子を見ながら加減して下さい。2、エビは殻と背ワタを取って塩水で洗い、水気を拭き取り厚さを半分に切る。3、ニラは根元を少し切り落とし、長さ3cmに切る。4、ニンジンは皮をむき、細切りにする。5、＜つけダレ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、＜生地＞を半量に分け、ニラとニンジンを半量ずつ加えて混ぜ合わせる。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて中火にかけ、＜生地＞を流し入れ、エビを並べ入れる。2、＜生地＞に焼き色がついたらひっくり返し、火を弱める。フライパンの周りからゴマ油大さじ1.5をたらし、表面がパリッと焼き色がついて中まで火が入るまで、フライ返しで押さえ付けながら焼く(もう1枚同様に焼く)。3、食べやすい大きさに切って器に盛り分け、＜つけダレ＞を添える。