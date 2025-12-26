えなこ、巻頭グラビアで衝撃の“ほぼ”出しショット 午年にちなんだ絶妙カットを放出
人気コスプレイヤーのえなこが25日から発売中の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）新年4+5号の表紙と巻頭グラビアに登場。衝撃の“ほぼ”出しショットを公開している。
【写真】もうほぼ出てます…刺激強めのえなこの謹賀新年ショット
コスプレイヤーのみならずタレントとしても大活躍のえなこ。今回で24回目の登場、最多出演となり、2026年の午年にちなんだ、えなこグラビアを堪能することができる。また両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも実施している。
■えなこコメント
「本当に嬉しいです！最多で表紙を飾ったタレントとして秋田書店の壁にえなこの写真を貼ってほしい！午年ということで2026年も駆け抜けて行きます!!」
