12月26日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、全国公開中の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』とまさかのコラボ。

同作から天海祐希とドランクドラゴン・塚地武雅が特別講師として登壇し、『緊急取調室』のウラ側について授業を行う『キントリ先生』が放送される。

©2025 劇場版「緊急取調室 THE FINAL」製作委員会

天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』。

2014年1月期に誕生するや話題となり、人気シリーズとして定着。12月18日（木）に放送された第5シーズンの最終回も大反響を巻き起こした。

今回はそんな『緊急取調室』との豪華コラボということで、教室の一角にはカメラ付きの取り調べデスクや録画データの保存ケースなどドラマでおなじみのアイテムが配置され、しくじり学園セットも『緊急取調室』仕様に。

そこに天海と塚地の2人が現れると、生徒たちは“天海が教壇に立つ”という激レアな姿に大興奮。「カッコいい！」（神田愛花）、「今までのどの先生より、先生だ！」（アルコ＆ピース・平子祐希）と凛とした佇まいを絶賛する。

天海は、この『緊急取調室』という作品について、「刑事なのに部屋から出ない、日本一インドアな刑事ドラマ」と説明。

撮影時は週3日間、朝から晩まで取調室のセットにこもりっきりのため、「（外の）気温も天候もわからない」と打ち明け、撮影期間中に塚地と一緒に『帰れマンデー見っけ隊!!』のロケに出たときのことを振り返り「青空がまぶしくてまぶしくて…」とぶっちゃける。

◆天海祐希の“鬼セリフ集”など12年の歩みを深掘り

日本中のドラマファンを魅了してきた『緊急取調室』シリーズも劇場版でついにフィナーレを迎え、12年の歴史に終止符を打つ。

そこで今回は天海と塚地が「君は“緊急取調室”の魅力をどれだけ知っている!? 映画を見ずにしくじらないための授業」と題して緊急講義。

天海の“怒涛の鬼セリフ集”など、これまでのシーズンの過去映像＆撮影秘話盛りだくさんで、作品の魅力をたっぷり深掘りする。

12年間ともに歩んできたスタッフからの証言も到着。「実は、第3シーズン以降は毎回、“あるしくじり”の危機に瀕していた!?」などの新事実が浮上し、教室も騒然となる。

もちろん、気になる劇場版のみどころも紹介。キントリチーム最後の取調べ相手は内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）とのことだが、いったいどうやって総理大臣を取調室まで連行するのか？

そして最後は、天海が「困難に困難が重なって…それでも折れずにみんなで立ち向かってきました」と、2年越しの公開となった劇場版への思いを激白するとともに、『緊急取調室』という作品から学んだ教訓を呼びかける。天海はいったいどんなメッセージを語るのか？