MRI検査ができない人の特徴とは？メディカルドック監修医がMRI検査の結果について解説します。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

MRI検査とは？

MRIは、Magnetic Resonance Imaging（磁気共鳴画像法）という検査です。

MRIは、放射線を使用しない検査のため、被曝の心配がないという利点があります。

また、臓器の形状や、特にCT検査に比べて軟部組織を詳しく調べることに長けています。そのため、特に脳や脊髄、関節、臓器の病変を発見するために用いられます。

MRI検査で体の何がわかる？

MRI検査では、脳梗塞、脳腫瘍、椎間板ヘルニア、関節の損傷、内臓疾患など、とても詳しく体内の状態を確認することができます。特に、軟部組織や神経系の異常を高精度に捉えることができ、治療方針の決定に大きな役割を果たします。

MRI検査の費用は？

MRI検査の費用は、検査を受ける部位や病院によって異なりますが、日本では保険が適用される場合、3割負担でおおよそ5,000円から2万円程度です。自由診療の場合は10万円を超えることもあります。

検査を受ける前に、費用については確認をしておきましょう。

MRI検査前日や当日の注意点

MRI検査では強力な磁場を使用するため、金属製の物品は検査室に持ち込むことができません。前日までに医師に、体内に金属製のインプラント（ペースメーカーなど）があるかどうか確認する必要があります。当日はゆったりした服装を選び、検査前にアクセサリーや時計などの金属類を外すようにしましょう。

MRI検査の結果の見方と再検査が必要な診断結果･所見

ここまではMRI検査について基本的なことを紹介しました。

再検査・精密検査を受診した方が良い結果がいくつかあります。

以下のような診断結果の場合にはすぐに病院に受診しましょう。

MRI検査の結果の見方･分類と主な所見

MRI検査の結果は通常、放射線科医によって詳しく読影されます。もしも異常があった場合に所見としてレポートに記載されます。一般的には以下のように分類されます。

異常なし: MRI画像上、明らかな異常所見がない場合。

軽度の異常: 経過観察が必要な軽度の変化や異常が見られるが、現時点で大きなリスクはないと判断される場合。

重大な異常: 腫瘍や出血、梗塞、炎症など明らかに治療が必要な異常が確認された場合。この場合は専門医へ紹介となり、適切な治療計画

が立てられます。

MRI検査の結果で精密検査が必要な基準と内容

MRI検査は、健康診断の一環として行われます。その結果、異常が確認される場合に、精密検査が必要となる基準としては、以下のようなものが挙げられます。

腫瘍が疑われる場合: 腫瘍の大きさや位置、良性か悪性かの判断がつかない場合、より詳しい画像診断や組織検査（生検）が必要です。

血管異常が見つかった場合: 動脈瘤や血管の閉塞が疑われる場合は、MRA（磁気共鳴血管造影）や造影剤を使ったCT検査が推奨されます。

神経や脊髄の異常がある場合: 脊髄の圧迫や神経損傷が疑われる場合、追加の神経学的検査や、場合によっては手術の検討が必要です。

MRIで再検査が必要となった場合、その検査内容は、疑われる疾患に応じて異なります。腫瘍の場合はCTやPET検査、神経系の異常が疑われる場合は神経伝導検査や追加のMRIが行われます。あるいは、ガドリニウムという造影剤を用いたMRIを行うこともあります。

健康診断のMRIは自費診療となりますので、保険適応はないことが一般的です。一方、精密検査を受ける場合には保険診療となりますので、それぞれの方の負担割合に応じた金額を支払うこととなります。

精密検査の費用は検査内容によりますが、保険適用であれば数千円から数万円程度が一般的です。

通常、再検査は診断を受けた病院や専門クリニックで行われます。場合によっては、大学病院や専門医療機関への紹介状が発行されることがあります。

重大な異常が見つかった場合、早急な再検査をお勧めします。症状の進行具合や医師の判断により、緊急性が決定されますので、健康診断などでMRIの結果が再検査・精密検査と判定された場合には、きちんと検査を受けるようにしましょう。

再検査の結果に応じて、以下の治療が検討されます。

外科手術: 腫瘍の摘出や血管の修復手術が必要な場合。

薬物療法: 炎症や梗塞が原因の場合、ステロイドや抗血栓薬などが処方されることがあります。

放射線療法や化学療法: 悪性腫瘍の場合、放射線や抗がん剤治療が選択されることがあります。

再検査や精密検査は、早期に病気を発見し、適切な治療を受けるために重要です。結果を放置せず、医師の指示に従って速やかに対応しましょう。

「MRI検査ができない人」についてよくある質問

ここまでMRI検査ができない人について紹介しました。ここでは「MRI検査ができない人」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

MRI検査の代わりになるような検査はありますか？

木村 香菜 医師

MRI検査が受けられない場合には、CT検査や超音波検査が代替として用いられることがあります。ただし、MRIで得られる情報に比べると精度が劣る場合があります。

タトゥーやアートメイクをしている方はMRI検査を受けることはできますか？

木村 香菜 医師

金属成分を含むインクの場合、過熱のリスクがあるため、事前に医師に相談が必要です。

医療機関によっては、MRI検査が受けられないことがあります。

MRI検査は何年おきに受診すればいいのでしょうか？

木村 香菜 医師

脳動脈瘤などの疾患がある場合には、医師の指示に基づいて定期的にMRI検査を受けることが必要です。一方で、特に自覚症状がない場合には、現時点では定期的なMRI検査を受けることが推奨されている病気はありません。

編集部まとめ

MRI検査は放射線を使用せず、安全に臓器や軟部組織の詳細な画像を得る方法です。特に脳や脊髄、関節、内臓の病変を発見するために有効です。金属製インプラントの有無など、事前に確認すべき点もありますが、早期の病気発見や治療計画の立案に役立ちます。

ぜひ、今回の記事を参考にして、MRIについての知識を深めていただければ幸いです。

