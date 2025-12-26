アンミカ、夫との出会いは”チャマンチュ風ソゲティン”「一番良いやつ」 TREASUREが韓国理想の出会い方を紹介
モデル・タレントのアンミカが、25日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に出演。夫との出会い方を明かした。
【写真】松下洸平を案内するTREASURE（アサヒ、ジュンギュ、ジフン、ハルト）
今回は、TREASUREのYOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、ASAHI（アサヒ）、HARUTO（ハルト）が、韓国の恋愛事情をトーク。3人は韓国の若者たちの出会い方を紹介した。
3人は知人の紹介で出会いたい派が「ソゲティン」、日常で運命的に出会いたい派が「チャマンチュ」だと説明。3人は「チャマンチュ」が自身の理想だと話した。。
さらに、アンミカは夫との出会いは「ジョマンチュ風ソゲティン」だと告白。「自然に出会ったんですけど、ふたを開けたら周りがソゲティンさせたくて、自然とゴルフを仕組んでいた」と明かし、「一番いいやつ」と笑顔を見せた。
なお、TREASUREの3人は、自ら積極的に出会いに行く派「インマンチュ」、誰でもいいから出会いたい派「アマンチュ」があることも紹介した。
