大泉洋、おなじみの福山雅治エピソード→本人がまさかの再現「すごいインパクト」「本人で再現するのヤバいwww」
シンガーソングライター・俳優の福山雅治が25日放送のTBS『大泉サンドの年2会』に出演。俳優・大泉洋と長崎空港での一幕を再現した。
【写真】映画主題歌の「ヒトツボシ」をサプライズで歌唱した福山雅治
超多忙な大泉とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）というめったにそろわない“北のBIG3”が、年に2回だけ集結し、めったにできないことを体験する超レアバラエティー。今年5月に放送されて以来、ついに迎えた2回目の今回は、めったに味わえない体験だらけの“クリスマススペシャル”を送った。
「帝国ホテル」1泊300万円の最上位スイートルームで味わう、超一流のルームサービス体験をすることになった3人。普段なかなか足を踏み入れない超高級スイートルームに福山が登場。夜景をバックに現れた福山は後ろを指し「まぶしくなかった？」と尋ねる。大泉が「夜なのにまぶしい！」と言うと、「それはね、夜の光じゃないよ…後光だよ」と決め顔で言い放ち、爆笑を起こした。
大泉はさっそくおなじみの長崎空港でのエピソードを語り始める。通された空港のVIPルームで福山が「洋ちゃん、五島うどん食べようよ」と提案。しかし、空港のレストランが大騒ぎになると止める大泉に「大丈夫だよ、持ってきてくれるから」と福山が言うと、ワゴンで五島うどんが運ばれてきた。
大泉は漫談のように流ちょうに、当時の様子を回想。そして『「すごいですね、福山さん！」って言ったら…』とオチの手前まで話すと、福山も乗っかり再現劇に参加。「どう？洋ちゃん、スター稼業も悪くないでしょ」と当時言い放ったという言葉を再現した。後に福山は「確かに言った。でも前段があるから。ここに至るまで積み上げてきたストーリーがあるでしょ」と弁明し、笑いを誘った。
このやり取りにネットでは「本人で再現するのヤバいwww」「福山大先生の本物見れて嬉しい」「もはや落語レベルで出来上がってる大泉洋のスター福山雅治漫談（笑）」「本物の“スター稼業も悪くないでしょ？“はすごいインパクト 笑」といったコメントが寄せられた。
【写真】映画主題歌の「ヒトツボシ」をサプライズで歌唱した福山雅治
超多忙な大泉とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）というめったにそろわない“北のBIG3”が、年に2回だけ集結し、めったにできないことを体験する超レアバラエティー。今年5月に放送されて以来、ついに迎えた2回目の今回は、めったに味わえない体験だらけの“クリスマススペシャル”を送った。
大泉はさっそくおなじみの長崎空港でのエピソードを語り始める。通された空港のVIPルームで福山が「洋ちゃん、五島うどん食べようよ」と提案。しかし、空港のレストランが大騒ぎになると止める大泉に「大丈夫だよ、持ってきてくれるから」と福山が言うと、ワゴンで五島うどんが運ばれてきた。
大泉は漫談のように流ちょうに、当時の様子を回想。そして『「すごいですね、福山さん！」って言ったら…』とオチの手前まで話すと、福山も乗っかり再現劇に参加。「どう？洋ちゃん、スター稼業も悪くないでしょ」と当時言い放ったという言葉を再現した。後に福山は「確かに言った。でも前段があるから。ここに至るまで積み上げてきたストーリーがあるでしょ」と弁明し、笑いを誘った。
このやり取りにネットでは「本人で再現するのヤバいwww」「福山大先生の本物見れて嬉しい」「もはや落語レベルで出来上がってる大泉洋のスター福山雅治漫談（笑）」「本物の“スター稼業も悪くないでしょ？“はすごいインパクト 笑」といったコメントが寄せられた。