角田夏実「今、減量がない」浜田雅功と大阪・堺で“爆食ツアー” おかずの量で浜田引き気味に
パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が27日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。大阪・堺の話題のグルメに舌鼓を打つ。
【動画】「でけ〜！」堺の世界遺産を訪れる角田夏実＆浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者。
大阪で唯一世界遺産がある町・堺市にやってきた浜田と角田。なんでも角田は国内外の世界遺産を巡るのが趣味とのこと。さらに、「今、減量がないので好きな物を食べまくりたい」という角田の要望に応え、「“さかい遺産”爆食ツアー」と題し、大阪で唯一世界遺産がある町・堺市で行列のできる話題のグルメと大阪唯一の世界遺産を巡る。
まず2人が向かったのは「銀シャリen堺」。炊きたての“銀シャリ”を主役に、焼魚や煮物など豊富なおかずを自由に選べるセルフスタイルの定食店で、朝8時の営業開始直後から行列が絶えない。入店し、カウンターに並んだおかずから自分の食べたいものを選ぶ2人。「こんな取ってええんかな」と迷いながらおかずを選ぶ浜田に対して、角田は黙々と食べたいおかずを選んでいく。浜田は自分の倍以上のおかずを選んだ角田を見て、「うわ〜」と少し引き気味に。
食べ始めた2人は絶品のおかずと炊きたてのご飯の組み合わせに箸が止まらない。好きなものをいっぱい食べたいと言っていた角田も「ん〜おいしい〜」と大満足の様子を見せる。
