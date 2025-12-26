森香澄、韓国でソゲティンBARへ「行きました、私」 指原莉乃も驚き「日本で遊べないから…」
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄が、25日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に出演。韓国でソゲティンBARに行ったことを明かした。
【写真】松下洸平を案内するTREASURE（アサヒ、ジュンギュ、ジフン、ハルト）
同番組では、TREASUREのYOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、ASAHI（アサヒ）、HARUTO（ハルト）が、韓国の恋愛事情をトークした。
3人は知人の紹介で出会いたい派が「ソゲティン」、日常で運命的に出会いたい派が「チャマンチュ」だと説明。自ら積極的に出会いに行く派「インマンチュ」、誰でもいいから出会いたい派「アマンチュ」といった表現があることを紹介した。
さらに、韓国には店が出会いをアシストする「ソゲティンBAR」があるそう。すると、森は「行きました、私」と告白。「私が行った店は、ビールを頼むと、コインがもらえるんです。そのコインを持って、ほかの卓に行ってゲームを申し込む。ゲームきっかけで盛り上がるから、そのままなんとなく一緒に飲める」とその仕組みを説明した。
森は、実際にゲームをしたという。指原莉乃は「日本で遊べないから、（韓国で）めっちゃ楽しんでるじゃん！」と驚いていた。
【写真】松下洸平を案内するTREASURE（アサヒ、ジュンギュ、ジフン、ハルト）
同番組では、TREASUREのYOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、ASAHI（アサヒ）、HARUTO（ハルト）が、韓国の恋愛事情をトークした。
3人は知人の紹介で出会いたい派が「ソゲティン」、日常で運命的に出会いたい派が「チャマンチュ」だと説明。自ら積極的に出会いに行く派「インマンチュ」、誰でもいいから出会いたい派「アマンチュ」といった表現があることを紹介した。
森は、実際にゲームをしたという。指原莉乃は「日本で遊べないから、（韓国で）めっちゃ楽しんでるじゃん！」と驚いていた。