2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会、日本体育大学は78年連続の出場となります。

長い連続出場のプレッシャーを抱える選手たち。予選会で主力の一人としてチームを導いたのが山崎丞選手(4年)です。

予選会の舞台裏 勝負の後半である判断「信じていました」

前回の箱根駅伝は12位でシード権獲得ならず。チームは10月に行われる予選会で本選出場を目指しました。

戦略がカギを握る予選会。日本体育大学の4年生三本柱である田島駿介選手(4年)、平島龍斗選手(4年)はフリーで走り、それぞれがタイムを稼ぎます。もう一人の山崎選手が、設定されたペースで、残りの9名を引っ張る役割でした。

「1km3分02秒をベースに、15kmまでは集団でしっかりと行く」と語る山崎選手は、レース直前、集団走のメンバーと最終確認。「下級生は自分の走りに集中して、きつそうになったら周りの人が声かけて、という形でしっかりやっていきましょう。夏にやってきたことを思い出して」と仲間に声をかけて、レースに臨みます。

山梨学院大学のブライアン・キピエゴ選手が先頭を切り、日本選手トップ集団に続く大集団。その中に山崎選手はいました。「順天堂大学、大東文化大学がぐっとペースを上げて、後半このペースでいったら気温的にもきついだろうと思いながら、自分たちは予定通りのペース少し遅いくらいでも大丈夫かなと思ってました」と役割に徹し、焦らずに仲間を引っ張ります。

レース終盤、日体大に勝負の分かれ目が訪れます。集団を引っ張っていたはずの山崎選手が、飛び出していました。

実は14km手前で選手が1人離れてしまったことを冷静に確認。「（仕掛けどころを）待ってたら1秒稼げないと思って、集団からすぐ出る判断をしました。やっぱりどこで稼げるかといったら、自分が後半あげるタイムにかかってくると思っていました」と振り返ります。

予定ではペースアップは15kmから。早めに勝負に出た山崎選手は、「みんなの脚をしっかり溜めて、最後上げられるようにペース配分してきたつもりだったので、後半しっかり上げてくれるだろうと信じていました」と仲間の踏ん張りも信じて、自身は1秒を削り出します。

17.4kmの順位で12位でしたが、最後の数キロで9位に浮上。山崎選手の好判断も光りました。「箱根駅伝でシード権を取れないと0か100の世界」と話し、「シード権を取って来年以降のチームを少しでも楽をさせてあげたいというふうには、4年生としても思っています」と力を込めました。

チームの柱の4年生たちが箱根前に奮闘

箱根駅伝まで残り約1か月と迫った11月の「NITTAIDAI Challenge Games」。山崎選手ら主力の選手が出場しました。

1組目に出場した山崎選手は、27分58秒52の大学記録更新が目標。しかし、全体的にペースが上がらず。目標には届きませんでした。それでも28分19秒16で、自己ベストは更新。「ラスト600mくらいまでは余裕があったので、やっぱり自分でレースを作れるようにならないといけないと思いました。最終的には箱根駅伝なので、そこはブレずにやっていきたい」と語りました。

続くレースには、同学年の平島選手が登場。もちろん、狙うは日体大記録。快調にレースを進め、仲間たちのエールにもVサインで応えます。ラスト一周、身体いっぱい懸命に動かし力を振り絞ります。そして、27分56秒84でフィニッシュ。大学新記録を打ち立てました。

これに日体大OBの藤本珠輝選手も「やった！おめでとう。すげぇ」と声をかけて祝福。平島選手は「やっぱり27分台持ってないと（箱根駅伝の）区間賞争いでは戦えない。ここから残り1か月、力をつけていきたい」と力を込めました。

山崎選手は平島選手に走って駆け寄り、「おめでとうございます！平島先輩！完敗です〜」とお辞儀や土下座をしながら愛嬌を込めて祝福。仲間と挑む最後の箱根へ。調子をさらに上げた4年生たちが最後の箱根路に挑みます。