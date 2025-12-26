橋本環奈（26）が主演のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（来年1月12日開始、月曜午後9時）に星乃夢奈（21）倉澤俊（17）小林虎之介（27）が出演することが26日、分かった。

同作はオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。

月9初出演となる星乃は外来受付になって3カ月の新米受付、村上愛佳を演じる。「誰もが憧れる“月9”ドラマへの出演、そして“見る人がきっと元気になり、前向きな気持ちになれる”このステキな作品に参加させていただけることを、心からうれしく思っています」と喜び、「さまざまな感情が押し寄せてくる物語に、きっと皆さんの心も動かされるはずです」とコメントを寄せた。

外来受付担当の山崎海斗を演じる倉澤は今作がドラマデビューとなる。青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。チェンマイ編」（25年・ABEMA）に出演し、“しゅんゆまカップル”として若年層を中心に盛り上がりを見せたことで知られる。出演を受けて「まさか自分が“月9”でドラマデビューをさせていただくとは思ってもおらず本当に夢のようです」と驚きを口にし、「1つ1つのシーンに真っすぐ向き合って演じさせていただきます。よろしくお願いいたします！」と意気込んだ。

小林は湖音波をアネゴと慕う沖田竜司を演じ「温かく、ちょっぴり笑えて、そして勇気をくれるドラマは週の始まりにピッタリだと思います。ぜひご覧下さい！」とコメントした。