次世代のDJI Osmo Pocketはデュアルレンズ？「Pro」版のうわさ
望遠がついたら欲しいな…。
小型ジンバルカメラの定番「DJI Osmo Pocket 3」は、2023年10月発売とそろそろバージョンアップが望まれる頃合いです。
先日、次期モデルとなるであろう「DJI Osmo Pocket 4」のプロトタイプと思しき製品が目撃されました。が、もしかしたら複数モデルが出るかもしれません。
そのサイズ感...もしかしてデュアルレンズ？
リークされた画像は、「DJI Osmo Pocket 3」と共に「DJI Osmo Pocket 4」と思しきジンバルカメラを野外でテストしている様子です。
しかし、左側の製品は明らかにカメラ部が縦にデッカい！ 今年10月にも「DJI Osmo Pocket 4」らしき画像がリークしていましたが、カメラ部の大きさだけ異なります。
これらの情報が示すこと。それは、通常の「DJI Osmo Pocket 4」のほかに、デュアルレンズを搭載した「DJI Osmo Pocket 4 Pro」が登場する可能性です。
実はデュアルレンズの存在は以前にも示唆されており、今回の実機目撃でその確度が一層強まったかたち。2つ目のレンズが望遠なのか、あるいは通常レンズよりもさらに広角で撮れるレンズなのかは不明です。
気になる発売日ですが、通常版が2026年1月、Pro版は4月以降の発表になるのではとの見方です。Osmo Pocketで遠方のモノもぐいっとズームできるようになれば、旅行でもアウトドアでも間違いなく活躍するはず！
Source: NEW CAMERA1, 2
