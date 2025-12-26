メダリスト・オン・アイス

フィギュアスケートの全日本選手権上位者らによるエキシビション「メダリスト・オン・アイス」が22日、東京・代々木第1体育館で開催された。前日に大会競技は閉幕。参加した青木祐奈（MFアカデミー）がイベントについてまさかの告白をするも、ファンからは称賛が送られている。

フリーと同じ印象的な青い衣装の青木。全日本の演技とは違い、髪の毛は下ろしていた。友野一希（第一住建グループ）、山本草太（MIXI）と手をつないでステップすると、会場からは大歓声を浴びた。イベント後には参加した選手たち全員で記念写真に納まった。

青木は自身のインスタグラムで「まさか出演できると思ってなかったので、準備不足でしたがとても楽しかったです」と真相について思わぬ告白。爆笑する絵文字を添えていた。実際の画像が添えられた投稿には、ファンから喝采が送られた。

「演技はもちろん素敵ですが、上品でシンプルな衣装がよくお似合いで素敵です」

「髪下ろしただけで充分MOIの衣装になっています」

「最初のワンビートで観客の心を全部持っていってしまうダンスをクリスマスプレゼントして下さって、もう、天才！」

「美しい演技といつも笑顔のゆなちゃん！ 癒されます」

「祐奈さんの衣装！ シンプルだけど上品ですごく綺麗でした」

青木はフリー「ラ・ラ・ランド」で着用した氷に映える青の衣装がネット上で話題に。青木の派遣が決まっている四大陸選手権は来年1月21日に中国・北京で行われる。



（THE ANSWER編集部）