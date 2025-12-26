「サンタさんが間違えた」と泣きじゃくる4歳息子。節約ママが痛感した、安さより先に『守るべきもの』

これは筆者である私自身の体験です。家計を少しでも軽くしたくて、子どものプレゼントはフリマサイトやリサイクルショップで選ぶのが当たり前になっていました。「どうせすぐ汚れるし、中古でも同じ」そう割り切ったクリスマスに、私は確認不足で取り返しのつかない苦い失敗をしてしまったのです。

今年のクリスマスも、節約で中古プレゼント

我が家では節約のため、子どものおもちゃはフリマサイトやリサイクルショップで買うのが当たり前になっていました。どうせすぐ汚れるし、同じ物なら安い方がいい。子どものおもちゃはきっと数年で使わなくなるんだから……。そう割り切って、その年のクリスマスもリサイクルショップで見つけたおもちゃを買い、サンタさんからの贈り物として枕元にそっと置きました。

「サンタさん来た！」笑顔に、内心ほっとした

朝、息子が包みを見つけた瞬間、目を輝かせて「サンタさん来た！」と跳ね上がりました。箱を抱えてはしゃぐ姿を見て、私は心の中でガッツポーズ。「やっぱり中古でも十分喜ぶ。うまくやれた」……そう思っていたのです。