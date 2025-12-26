39万回以上再生され1.8万「いいね」を獲得しているのは、突然現れた子猫が起こした奇跡。見届けた視聴者からは「優しい家族の仲間になれて良かったね」「幸せなお家を見つけたね」と、温かいコメントがたくさん寄せられました。

【動画：『うちで育てたい』野良の子猫を連れて帰ってきた娘に、『猫が苦手な母』は…思わず涙が出る展開】

突然やってきた子猫

Instagramアカウント「Petit」に投稿されたのは、シャム柄の子猫が投稿主さんのおうちにやってきた日の出来事。投稿主さんの娘さんが「この子をおうちで育てたい」と、野良猫を段ボールに入れて連れてきたのだそうです。

実は猫が苦手だったという投稿主さん。娘さんの願いをすんなりと受け入れられなかったといいます。戸惑う気持ちはあったものの、子猫のブルーの瞳に見つめられ、そして娘さんの必死な想いに背中を押され、迎え入れることを決めたそうです。

想像していなかった猫との暮らし

猫が苦手なこと、それからおうちにはトイプードルのプティちゃんがいることから、猫との暮らしは想像できなかった投稿主さん。「ランちゃん」と名づけられた子猫との生活は、思ってもみなかったほど『温かく愛おしいもの』だったといいます。

プティちゃんはランちゃんの猫パンチを優しく受け止める、良き遊び友達になったそう。かくれんぼをしたり、プティちゃんを待ち伏せしたりと、可愛らしい姿を見せてくれたそうです。1年後には、ランちゃんは『猫』ではなく『家族』になっていたとのこと。

寄り添ってくれるおうち猫に

ランちゃんは、気づけばいつも投稿主さんのそばに寄り添ってくれる愛情深い猫ちゃんに成長したそう。触るのが怖いほど猫が苦手だった投稿主さんですが、今ではランちゃんがおうちに来てくれたことを心から幸せに感じているそうです。

いつの間にか投稿主さんを魅了したランちゃんには、『可愛らしさ』だけでなく『不思議な魅力』があるのかも。1年の『おうち記念日』を迎えたランちゃんは、これからも家族にたくさんの幸せをもたらしてくれることでしょう。

ランちゃんが投稿主さんを変えた『奇跡』を見届けた視聴者からは「猫が苦手な方が、猫の虜になっていく話を聞くと嬉しくなります」「ママさんも猫好きになって嬉しいな～」と、投稿主さんが猫好きに変化したことへのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「Petit」には、プティちゃんとランちゃんのケンカシーンや仲睦まじいシーンなども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Petit」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。