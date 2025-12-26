大当たり出たーーーッッ！！【セブン-イレブン】次食べたい♡「新作スイーツ」

ハイクオリティでコスパも優秀。お店に足を運ぶたびに新作と出会えるワクワク感も魅力のコンビニスイーツ。今回は、その中から【セブン-イレブン】の話題の新作をご紹介します。ラインナップ豊富なスイーツの中でも、“ちょっぴり食べ応えも欲しい”という人にもぴったりな一品をピックアップしました。

独特の食感が◎「もっちりカフェラテわらび」

カフェラテ味のわらび餅に、ふわふわ感のあるカフェラテムースをトッピングした「もっちりカフェラテわらび」。公式サイトによると「弾むような心地よい食感」にこだわり、わらび粉を混ぜ合わせたミックス粉を使用しているのだそう。和洋の絶妙な組み合わせに、「奥行きのある美味しさ」と@oyatsu_panponさんもコメントしています。

香りも抜群！ 「紅茶に恋するミルクティーどら」

11月6日からスタートした「紅茶に恋する TEA PARTY」キャンペーンからは、「紅茶に恋するミルクティーどら」に注目。厚みのある柔らかな生地で、紅茶とミルクを合わせたホイップクリームをサンド。@sujiemonは「紅茶の香りと渋みがアクセント」と感想を投稿しています。片手でも食べやすいので、家事や仕事の合間のほっと一息タイムにおすすめ。

懐にもやさしい「やわらかシフォンのホイップサンド」

「216円とは思えない大きさ！ 見るからにふんわり」と、@oyatsu_panponさんが紹介するのは「やわらかシフォンのホイップサンド」。シフォン生地の間だけでなく、トップにもホイップクリームがのっていてご褒美感もあり！ シンプルながら何度もリピしたくなりそうなスイーツパンです。

背徳グルメ！？ 「ベイクドショコラパイ」

チョコ入りのパイ生地をチョコレートでコーティングし、アーモンドをトッピングした「ベイクドショコラパイ」。1個で440kcalもありますが、前後のおやつを調整してでも食べてみたいと思わせる魅力的パイです。

気になるスイーツはありましたか？ 商品の入れ替わりが早いので、食べたいと思ったら迷わず【セブン】に寄ってみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N