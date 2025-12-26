抱っこをしてほしい猫さんの前で、パパさんが立ったまま両手を広げていると…？猫さんのまさかの行動が、可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で21万回再生を突破し、「なんとまぁ～可愛い」「本当に愛嬌あるな！」「ラブラブですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：抱っこしてほしい黒猫→パパが両手を広げて待っていると…ニヤけずにはいられない『尊すぎる光景』】

抱っこして！

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』に投稿されたのは、パパさんに抱っこをしてほしい黒猫の女の子「ほたね」ちゃんが見せた可愛すぎる行動を収めた動画です。

ある日、テーブルの端ギリギリに移動したほたねちゃんが、少し離れて立っているパパさんに話しかけていたそう。

どうやら抱っこをしてほしいというアピールだったそうなのですが、さすがはパパさん。ほたねちゃんの気持ちを察して、すでに腕を広げてスタンバイ済みだったといいます。

可愛すぎるお願い方法

わんぱくだというほたねちゃんの性格からして、てっきりパパさんに飛び乗るのかと思われましたが、違ったそう。テーブルに乗ったままパパさんのお腹のあたりに左前足を伸ばすと、少し上に右前足、そしてまた少し上に左前足…。ほたねちゃん、まさかのよじ登りスタイルです！

ちょっぴり不安定な体勢ですが、パパさんを信頼して一歩一歩登っていくほたねちゃん。このように可愛らしく「抱っこしてぇ」とお願いされては、叶えないわけにはいかないでしょう。パパさんは嬉しそうに受け止め、喜んでほたねちゃんを抱っこしてあげたといいます。

幸せそうなふたり

すっかりデレデレなパパさんに抱っこしてもらうと、ほたねちゃんは肩に前足を乗せて喉をゴロゴロ。ここは私の場所と言わんばかりのどこか誇らしげな表情を浮かべる姿に、思わず笑ってしまいます。

そして、抱っこにご満悦な様子のほたねちゃんは、パパさんの顔をペロペロと舐めてくれたそうです。羨ましいほどの相思相愛っぷりを見せるほたねちゃんとパパさんなのでした。

投稿には「ほたねちゃん、ほんまに可愛いなぁ」「登ってもらえる人間さんが羨ましい」「さも主くんとホーちゃんの仲睦まじさに癒されますねー相思相愛ですね」「抱っこ可愛い～～～い♡」「しあわせだねえ～ほたねさん」「つーかーの仲ですね」「抱っこされてる猫ってなぜかドヤ顔になるよねw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『さもじとほたねの日常』では、ほたねちゃんと先輩猫さもじくんの日常の様子が投稿されています。甘えん坊でおしゃべり上手なほたねちゃんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「さもじとほたねの日常」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。