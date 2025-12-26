北海道発の冬季限定スイーツブランド「SNOWS（スノー）」が、今シーズンの関西POP UP STORE第1弾として、大阪・なんばの高島屋大阪店（「高」＝はしごだか）に登場中です。出店期間は2026年1月4日（日）までとなっています。

写真提供：SNOWS

冬の間だけ展開されるSNOWSは、放牧牛乳を使った生チョコレートで知られ、昨年の出店時には初日開店前から180人以上が行列をつくるなど、大きな話題を呼びました。今年は待望の再登場となります。





「スノーボール 赤」

今回のPOP UP STOREで注目したいのが、関西初登場となる「スノーボール 赤」（9個入り・1998円／税込）。過去にはバレンタイン限定で登場し、再販を望む声が多かった人気商品が、今回大阪に初めてお目見えしました。

「スノーボール 赤」は、生クリームにフリーズドライいちごを加え、生チョコレートで包み込んだ生トリュフチョコレートで、チョコレートといちごという王道の組み合わせが楽しめます。



ひと口頬張ると、まろやかなチョコレートの中から、いちごの甘酸っぱさがふわりと広がります。生クリームのコクと放牧牛乳ならではの風味が重なり、口どけはとてもなめらか。



いちごの爽やかな酸味が後味を引き締め、冬の静けさを思わせる余韻が残ります。生トリュフチョコレートならではの贅沢感がありながら、軽やかに楽しめる一粒です。

高島屋大阪店で開催中のSNOWS POP UP STORE

SNOWSの魅力は、北海道の冬だからこそ引き出される素材の力を生かしたスイーツづくりにあります。冬の放牧牛乳がもつコクと香りを大切にしながら生チョコレートに仕上げることで、なめらかな口どけと奥行きのある味わいを楽しめます。



冬季限定という特別感もあり、自分へのご褒美はもちろん、ギフトとしても注目されています。売り場には定番商品も並び、どれを選ぶか迷う時間そのものも楽しみのひとつです。

定番商品も並び、選ぶ時間も楽しめる

関西初登場の「スノーボール 赤」をはじめ、冬限定の味わいがそろうSNOWSのPOP UP STORE。開催中の今だからこそ味わえるご褒美スイーツとして、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。



（文＝フードアナリストあい）

※なお、「SNOWS POP UP」の開催期間は、2025年12月10日（水）〜2026年1月4日（日）。会場は、高島屋大阪店の1階グッドショックプレイス。2026年1月1日（木・祝）・2日（金）は高島屋大阪店が全館休業日。



※各日午前9時30分から1階正面入口付近で「〈SNOWS〉お並び整理券」（当日限定、なくなり次第終了）が配布されるが、午後からは整理券なしで購入できることも。

（整理券は購入を約束するものではないとのこと。配付開始時間は状況により前後する場合あり。1月3日は配布時間・場所等が変更の可能性あり）



※購入は、「スノーチップス」は1人1点まで、「スノーボール 赤」は1人2点まで、各種合わせて1人20点まで（スノーチップス、スノーボール 赤含む）。