メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+」および「CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake」の特別仕様車「Final Edition」を合計130台限定で発売すると発表した。

現行CLA 45 Sの集大成となる同モデルは、ブラック×イエローの専用装備を随所に施し、スポーティさと特別感を強調。加えて、同社初の「オンラインショールーム限定モデル」も設定され、13台が専用カラーで展開される。納車は2025年12月下旬以降の予定である。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

現行CLA 45 Sの集大成を飾る特別仕様車 現行CLAシューティングブレークとしては最初で最後の限定車 外装・内装ともにブラックとイエローのアクセントを施した専用装備を多数採用 クーペ全国限定 合計 100台、シューティングブレーク全国限定 合計 30台 メルセデス・ベンツ日本 初となる「オンラインショールーム限定モデル」を設定（13台）

メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社: 千葉県千葉市）は､CLA（クーペ／シューティングブレーク）の特別仕様車「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition」（以下、CLA 45 S Final Edition）、「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition」（以下、CLA 45 S Shooting Brake Final Edition）を限定発売します。

本日より全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークと、オンラインショールームを通じて注文の受け付けを開始します。（全国限定 合計130台）

本モデルでは、メルセデス・ベンツ日本として初めて「オンラインショールーム限定モデル」を設定しました。合計販売台数 130 台のうち、限定外装色「ナイトブラック（ソリッド）」を採用した 13 台は、オンラインショールームで予約した場合のみご購入いただけます。

（CLA 45 S Final Edition：限定 10 台／CLA 45 S Shooting Brake Final Edition：限定 3台）

なお、お客様への納車は2025年12月下旬以降を予定しております*3。

*3: 予定のため変更の可能性があります。

CLA は「Sensualセンシュアル Purityピュリティ（官能的純粋）」のデザイン基本思想に基づき、ラインやエッジを大幅に削減した輪郭などシンプルな造形でありながら流麗かつ力強さも表現したエクステリアデザインと、高い質感と若々しさを感じさせるインテリアデザインを採用し、2013 年に 4 ドアクーペモデルとしてデビューしました。現在はクーペの他に、スタイリッシュなフォルムに高い利便性を融合した CLAシューティングブレークをラインアップしています。

オンラインショールームについて

オンラインショールームには、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店とメルセデス・ベンツ日本の新車在庫の一部を掲載しています。お客様のライフスタイルに合わせて、場所や時間を選ばず車両検索および「Web商談予約」が行えるサービスです。

「Web商談予約」では、予約金10万円をクレジットカードにてお支払いいただくことで、ご希望の車両を一定期間確保した状態で商談を進めることができます。 （予約金は車両の購入またはキャンセルに関わらず返金いたします。）車両確保後、ご予約時に選択された販売店よりご連絡させていただき、商談のうえご購入いただけます。

「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition」、

「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition」の特長

エクステリアデザイン

外装色はナイトブラック（ソリッド）と、MANUFAKTUR マウンテングレーマグノ（マット）4の 2色をラインアップしています。どちらの色も、通常モデルには設定の無い特別色で、 ナイトブラック（ソリッド）は、オンラインショールーム限定モデルとなっています。

フロントドアには、「Final Edition専用デカール」が追加され、「45 S」のレタリングがCLAの ハイエンドモデルであることを強調しています。

さらに、本モデル限定装備の「AMG ナイトパッケージ」、「AMG エクステリアナイト パッケージⅡ」、「AMG ブラックブレーキ･キャリパー」によりブラックパーツが随所に 散りばめられ、力強く存在感のあるデザインとなっています。

専用ハブキャップを備えた「19 インチ AMG アルミホイール＜鍛造＞」や、ドアミラー カバー、Final Edition専用デカールにはダーク調のデザインに映えるイエローアクセントが 施され、特別感を演出します。

また、「AMG エアロダイナミクスパッケージ」や「AMG エアロダイナミクスパッケージ プラス5」によってスポーティさを最大限に引き立てるエアロパーツが追加となっています。

さらに、通常モデルでは有償オプションの「パノラミックスライディングルーフ」を標準装備しています。

*4: 外装色オプション価格（税込） 315,000円

*5: CLA 45 S Final Edition のみとなります。

インテリアデザイン

本モデル限定装備の「レザーARTICO／MICROCUT ブラック（イエローステッチ）」、「AMGパフォーマンスステアリング（ナッパレザー／MICROCUT）」、「Final Edition専用AMGアルミニウムインテリアトリム」、「Final Edition専用バッジ（センターコンソール）」「Final Edition 専用フロアマット」、「イエローイルミネーテッドステップカバー」を採用し、エクステリアと併せてブラック＆イエローのアクセントが特別感を演出しています。

また、通常モデルでは有償オプションの「AMG パフォーマンスシート」を標準装備しています。

パワートレイン

ベースモデルの「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+」および「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake」と同じく、コンパクトカーの中でも圧倒的なパフォーマンスを誇る2.0リッター直列4気筒ターボエンジンの「M139」を搭載しています。アファルターバッハのエンジン工場にて「One Man, One Engine」の原則に則って生産されるこのエンジンは、最高出力421PS （310kW）、最大トルク 500N・mを発生するパワフルな性能が特徴です。

シャーシ＆機能装備

通常モデルでは有償オプションの「AMG RIDE CONTROL サスペンション」、「マルチコントロールシートバック（運転席・助手席）」、「ヘッドアップディスプレイ」、「AMG リアルパフォーマンスサウンド」、「ブランドロゴプロジェクターライト」を標準装備し、快適性とスポーツ志向の走りを妥協することなく追求しています。

ラインアップ

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。

*6: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*7: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

*8: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*9: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

なお、「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition」、「Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Final Edition」には、新車購入から 3年間、一般保証修理／定期メンテナンス（点検整備の作業工賃・交換部品）／24 時間ツーリングサポート／地図データ更新*10が無償で提供される走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ ケア」が適用されます。

さらに、メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および 24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、4、5年目のメンテナンス サービスにおいて、初回車検時および 4 年目の点検や定期交換部品、消耗品の 交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス*11」をご用意しています。

*10: 地図データの更新にはデジタルプロダクトのマップアップデートをアクティベーションする必要があります。

*11: 新車登録日から 59 か月後の応当日の前日、または総走行距離 75,000km到達時のいずれか早い時点で終了となります。

メルセデスAMGについて

AMGは、「モータースポーツこそが技術力の優秀性を何よりも端的に示す」という確固たる信念に基づき、1967年に誕生しました。その名は、創立者のハンス・ヴェルナー・アウフレヒト（Aufrecht）、パートナーのエバハルト・メルヒャー（Melcher）、アウフレヒトの出生地グローザスパッハ（Grossaspach）の頭文字から取られています。

当初はメルセデス･ベンツの市販車をベースに独自の改良を施したレーシングマシンを製造し、数々のレースにおいて輝かしい成績をおさめてきました。

1988年からはメルセデス･ベンツと本格的なパートナーシップを組み、中核となるモータースポーツ活動を通して培ったレーシングカーテクノロジーとメルセデス・ベンツの最先端技術を結集し、メルセデスのトップパフォーマンスモデルの開発とエンジンの生産を行っています。現在、日本におけるメルセデスAMGのポートフォリオは40モデル以上で構成されています。また、パワートレインは4気筒、6気筒、8気筒のガソリンエンジンはもちろんのこと、さらにF1®の技術を採用した高性能プラグインハイブリッド「E PERFORMANCE」、そして電気自動車と、お客様の幅広いニーズに応えるラインアップを揃えています。

※本プレスリリースに記載されている仕様およびメーカー希望小売価格は、発行日現在の内容です。

