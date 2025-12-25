2025年4月、上海モーターショーで世界初公開された新型レクサス「ES」が、SNS上でも注目を集めています。

新たに刷新されたデザインや次世代のコックピット空間など、プレミアムセダンとしての進化に対し、ユーザーからはさまざまな反応が寄せられています。

では、この最新モデルはどのように受け止められているのでしょうか。

従来から大きく変更されたデザインはSNSでも議論の的に

新型ESの外装は従来のものから大きく変化し、「Clean Tech × Elegance」のデザインコンセプトを掲げ、機能性と美しさを両立させたデザインを目指したものとされています。

新たに導入されたスピンドルボディは、従来のアイコンを継承しつつも、電動化時代にふさわしい滑らかな造形へと刷新され、レクサスらしい上質感と存在感をさらに際立たせています。

さらに、リヤデザインでは、リヤタイヤからトランクエンドへと抜けるような塊の動きを強調することで、ESらしい流麗さと上質な動きを表現したものとされています。

また、後方にかけて大胆に絞り込まれた造形により、低重心で安定感あるスタンスを実現し、走りの良さを視覚的にも想起させる仕上がりとが見受けられます。

この外装デザインについて、SNSでは「大柄で存在感がある」「一体型グリルが新鮮でかっこいい」といった肯定的な意見がみられます。

一方、「大柄すぎて、またフロントオーバーハングが長すぎて好きになれない」「少し前のデザインの方が好きだったな」といった意見も散見されます。

デザインの大胆な変更には好意的な意見もありつつ、より親しまれるにはもう少し時間が必要かもしれません。

解放感と上質さが際立つインテリアはSNSでも好評

新型ESのインテリアには、「人の感性に寄り添う空間」をテーマにデザインされており、乗る人すべてが心地よく過ごせる上質な室内を追求しているとされています。

まず、着座位置が高めに設定されたシートは、パノラマルーフと組み合わさることで開放感ある、見晴らしのいい室内空間をもたらすとされています。

また、車内空間自体も従来型より広くなり、オットマンなどを装備したシートと相まって、居心地のいい空間を生んでいるといえます。

そして、インパネには大型ディスプレイと視認性に優れたメーターが横方向に連続し、車両情報やナビゲーションの確認を最小限の視線移動でおこなえるような配慮がなされています。

また、調光機能付きパノラマルーフや立体印刷技術によるバンブー加飾、音と光に連動する演出など、五感に訴える要素が随所に盛り込まれています。

内装についてSNSでは、「一新された内装が現代的でかっこいい」「ディスプレイが大きくて使いやすそう」といった好意的な声が多くみられました。

新型はHEVとBEVの2系統を展開、電動化の動きにSNSも注目

新型ESでは、これまでのHEVとよばれるハイブリッドモデルに加えて、BEVとよばれるバッテリーEVモデルが新たに設定されました。

このうち、HEVモデルは「ES300h」と「ES350h」の2種類があり、それぞれにFFと4WDの2種類の駆動方式が用意されています。

これらに搭載されるエンジンは、ES300hは地域や仕様によって異なるものですが、ES350hが2.5Lの直列4気筒自然吸気で、いずれも電気式無段変速機を組み合わせた構成です。

そして、BEVモデルは「ES350e」と「ES500e」の2グレード構成で、HEVモデルよりもより高い出力性能を備えているのが特長のようです。

前輪駆動のES350eでは約224馬力を発生し、さらに上位のES500eではフロントとリヤにモーターを搭載したAWD仕様となり、約343PSを発揮します。

新型ESのプラットフォームは、従来モデルと同様にGA-Kプラットフォームながらも、バッテリーEVモデルとハイブリッドモデルの両立に際して独自改良が施されています。

加えて、サスペンション構造の見直しやダンパーの改良をおこなうことで、路面からの入力を的確に吸収し、上質で落ち着いた乗り心地を実現しているといいます。

静粛性についても、吸遮音材の配置最適化やガラスの仕様強化などにより、従来よりも車内の静けさが向上しているとされています。

この改良について、SNSでは「BEVの性能がよさそう」「乗り心地の良さに期待」といった声があり、電動化と実用性のバランスを評価するコメントがよくみられました。

このように、新型レクサス「ES」はデザイン・内装・パワートレインの各要素において大幅な刷新が図られ、電動化時代にふさわしいモデルへと進化を遂げています。

2026年に日本に導入される新型ESが、今後どのように評価されるのか注目されます。