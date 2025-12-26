日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。最年少のＤＦ秋本なな（１６）＝道路建設＝を含む１１人が初選出。２月の最終予選Ｇグループで得点王となり、初の五輪代表切符をつかんだＦＷ輪島夢叶（２３）＝道路建設＝は「得点に絡みたい」と意気込みを口にした。

１５６センチの点取り屋・輪島が「夢」を「叶」えた。幼い頃から抱いてきた五輪代表入りの夢がついに実現。初めてスケートを滑った思い出の地で会見に臨み、「一安心してます。地元愛が強いので、地元の苫小牧で選ばれてうれしい気持ち」と満面の笑みを浮かべた。

２月の五輪最終予選では、初戦のフランス戦で２ゴールを決めるなど計５ゴール。小柄な身長を生かした素早いスケーティングで、海外の大柄なディフェンス陣を翻弄（ほんろう）した。同予選後は、ゴール前での決定力にさらなる磨きをかけており、「（日本の五輪初得点を）もちろん狙っています」と目をギラつかせた。

悲願のメダル獲得には、１次リーグ首位通過が必須。初戦のフランス戦から負けられない戦いが続いていく。輪島は「初めてなのでチャレンジしていかないといけない」。新星スマイルジャパンのニューヒロイン候補。次なる夢は大舞台でのゴールだ。（島山 知房）