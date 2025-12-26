ドジャースのレジェンド、クレイトン・カーショー（37）がハリウッド俳優ロブ・ロウのポッドキャスト番組に出演し、ドジャース王朝は「野球界にとって良い存在だ」と力説した。

18年間にわたるキャリアの中でドジャースのワールドシリーズ3度制覇に貢献したカーショーは、ロサンゼルスの持続的な成功は競技全体にとってプラスであり、1990年代後半から2000年代初頭にかけてのヤンキース王朝と重なるものがあると語った。

「私が育った頃は、ヤンキースがまさにそうでした。常にワールドシリーズに出て、勝ち続けていた最高のチームだった。あれは野球にとって良いことだったと思う。応援したくなるチームがある、あるいは勝ち続けるから憎まれるチームがある。それ自体が、野球にとって良いことなんです」。ロサンゼルスの支配力は、スター選手を積極的に獲得する姿勢によって支えられている。大谷翔平、山本由伸、フレディ・フリーマン、ムーキー・ベッツ、ブレーク・スネル、今オフも、元メッツの守護神エドウィン・ディアスを獲得した。MLBの労使協定は来年12月に期限を迎える。

ドジャースの「金を使って勝つ」モデルは、ロックアウトの可能性も含めた議論の中心になるかもしれない。それでもカーショーは、ドジャースがリーグ随一のフランチャイズであることは、最終的に野球界のためになると強調する。「無関心でいられるのが一番良くない。好きなチーム、嫌いなチームがはっきりするのは良いことです。それが視聴率につながる。このポストシーズンは、日本のファン層もあって、さらにカナダが舞台だったこともあり、長い間で最も視聴されたものになりました。だから、すべて野球にとって良いことなんです」。