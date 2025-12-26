鴻海精密工業のEV事業で最高戦略責任者を務める、元日産・ニデックの関潤氏が語った“日本市場攻略車”の実力とは――。

【画像】鴻海「モデルA」の運転席

◆◆◆

元日産・ニデックの関氏が語る“日本市場攻略車”

会場で最も目立つ形で展示されていたのが、MPV（多目的車）タイプの小型EV「モデルA」だった。鴻海はこれを“日本市場攻略車”として位置付けている。タクシー版、物流版、一般車版の3タイプが展示されていた。



日本市場攻略車の「モデルA」（筆者撮影）

「これは日本人が造ったクルマだ」と劉揚偉CEOは言う。

実際、「モデルA」の主な説明員は、ほとんどが日本人であり、日産出身者が多かった。マツダの北米市場専用モデルのSUV「CX-50」の開発を担った技術者も鴻海に転職してきたという。これは鴻海のEV事業の最高戦略責任者を務めているのが関潤氏であることの影響が大きいのだろう。

関氏は日産で副COO（最高執行責任者）まで務め、2020年に日本電産（現ニデック）に移って翌年にCEOとなった。そして2023年から現職にある。主な役割は、鴻海グループ内にある複数のEV関連事業部に横串を刺し、全体最適を図ることだ。さらに、2024年からは他社との提携戦略を担うミッションも加わった。

「モデルA」について日本人説明員が語る。

「このクルマはトヨタの『シエンタ』やホンダの『フリード』とほぼ同じ大きさです。日本のタクシー市場で高いシェアを持つトヨタの『ジャパンタクシー』の牙城を崩したいとの意気込みで開発しました」

実際に乗ってみると、大きなスーツケースを後部座席に置けるくらいの室内空間が確保されていた。タクシー市場では、「ジャパンタクシー」だけではなく、「シエンタ」「フリード」も増えているように見える。インバウンドで外国人観光客が増えたことで、室内空間が広く、スーツケースを2、3個載せられる車が求められているため、タクシーではセダンよりMPVが重宝されているようだ。

国内でEVのタクシーをほとんど見かけないが、その理由は単に日本メーカーがタクシー向けのEVを開発していないからだ。そこに着目した関氏はこう語る。

「燃料コストが安いタクシー向けEVについて、すでに日本から引き合いが来ている。『モデルA』は東南アジアやインドにも市場があるが、日本市場を最優先したい」

さらに、この「モデルA」は、将来的に無人運転となるロボットタクシーとしての利用も視野に入れて開発したという。実際、鴻海はライドシェアの米ウーバー、エヌビディアなどとロボタク分野で提携している。

そして、「モデルA」の最大の強みは、コスト力にある。関氏は「専用部品を使わないため、開発期間をかなり短縮できた。鴻海の強みはスピード力にもある。ハイブリッド車より安く販売しても利益が出る」と説明する。おそらく鴻海では新車開発が、1年程度でできるのではないか。既存自動車メーカーの2〜3倍速いイメージだ。開発スピードが速ければ、投入工数が減り、コストが下がる。そのため自動車各社は、開発期間の短縮にしのぎを削っている。

追浜工場を分社化し、日産＝鴻海の合弁案も

さらに関氏は「できれば、この『モデルA』を日本で造りたい。そのために色々と動いている」と明かした。

実は日産関係者によると、現在進めているリストラ計画により車両生産を中止する追浜工場（神奈川県横須賀市）を分社化し、日産と鴻海で合弁経営にする案が進んでいたという。同じ生産ラインで日産車と「モデルA」を混流生産し、稼働率を高める狙いもあったのだが、最終的には日産側が断わったようだ。

〈この続きでは、台湾企業との協業が国内自動車メーカーにもたらすメリットを分析しています〉

※本記事の全文（約3700字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（井上久男「日本車メーカーの勝ち筋は“台湾協業”にあり」）。本記事の全文では下記の内容をお読みいただけます。

・急速な変化を遂げた鴻海

・米エヌビディア向けAIサーバー製造が主力

・鴻海と日本勢が組むメリットは？

（井上 久男／文藝春秋 電子版オリジナル）