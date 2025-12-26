今年注目を集めた高市早苗総理のファッションと高市総理に共感して愛用品やファッションをまねる“サナ活”について、ファッションライターの角佑宇子氏、テレビ朝日政治部の澤井尚子記者と考えた。

高市総理が愛用している皮のカバンについて角氏は「濱野皮革工芸というブランドのバッグだ。濱野皮革工芸は創業140年の歴史を持つ老舗の日本ブランドで、女性のフォーマルバッグで高い評価を受けている。革製ながらも、使いやすく、機能的で、キャリア女性に人気が高い。口回りもしっかりと開き、なおかつ置いても自立しやすく、内ポケットもしっかりある。見た目はシンプルで使いやすく、流行に左右されないデザインだ」と説明。

カバンを持っている高市総理は『ニューヨーク・タイムズ』でも「イギリスのサッチャー首相以来の“自分でカバンを持つ女性リーダー”」と紹介された。高市総理はサッチャー首相を意識しているとも言われるが実際はどうなのか？

澤井記者は「高市総理はサッチャー首相に憧れており、9月のインタビューでも尊敬する政治家としてサッチャー首相の名前を挙げており、90年代に対談もしている。強い信念とリーダーシップという点で目標としているようだ」と分析した。

サッチャー首相は青い服を好んで着用することで知られていたが、高市総理も青い服を多く選ぶ点について角氏は「重なる部分がかなりある。やはりブルーという色味は女性の政治家だけでなく、アスリートの方々も好まれる、『勝負事』に強い色味のようだ」と説明。

この点について澤井記者も「3回出た総裁選でもすべて勝負の日は高市総理はブルーの服装だった。そしてお母さんの形見のパールをつけて臨んでいた」と補足した。

パールについて角氏は「最も品格が高く、かつ冠婚葬祭どんなシーンでも活用できる宝石として世界でも定番になっている。パールには『家族の愛情』という意味もある」と説明した。

高市総理の愛用ブランドは？

日米首脳会談においてはブルーではなくシルバーを選択した。

この点について澤井記者は「アメリカで青というと民主党の色なので避けたのではないか（トランプ大統領の共和党は赤）」と話し、角氏も「これはシルクが混ざったジャケットのようだ。シルバーは祝い事やフォーマルな服装として使われる色で、今回、トランプ大統領を招くということで、歓迎するという友好的な意味も持たせていたのではないか」と分析した。

トランプ大統領の来日時、高市総理はパンツスーツも着用したという。

澤井記者は「ほとんどスカートしか見たことがないが、トランプ大統領と横須賀米軍基地を訪ねた際にパンツスーツを選んだ。やはりヘリコプターに乗るなど、基地に行くということで選んだのではないか」とコメントした。

さらに澤井記者は「総理周辺によると、高市総理は『ジュンアシダ』の洋服を着ていることが多いというが、ポケットがついていないデザインの場合はあえてつけてもらうこともあるという」と明かした。

高市総理のファッションについては「サイズが少し大きいのでは」との指摘もある。

この点について角氏は「そのような声はよく上がる。ただ、私としてはベストな選択だと思っている。なぜなら、女性のスーツファッションはウエストが絞られていたり、肩回りがコンパクトであったり、着丈が短いものが非常に多い。女性らしいカーヴィーなデザインが表現されるので、美しく見える一方で『政界には女性的な要素はあまりいらないよね』という高市総理のファッションにおけるメッセージ性が込められているのではないか。加えて、サイズが大きいため着丈が通常の女性のスーツよりも長くなるが、これはスカートスタイルの時に下腹部が少し見えてしまう可能性があるため、着丈が長いジャケットで“スタイルカバー”する意味も込められているのではないのか」と推測を述べた。

大好きなピンク色を“封印”？

高市総理が初当選した1993年当時、今とは大きく異なるファッションを選んでいた。昔は暖色系が多かったのだろうか？

角氏は「現在はスタイルを固定化している印象が強いが、初当選時は個人的に好みの色味やデザインの洋服を選んでいた印象だ。シンプルにピンクが好きなのか、当時のファッションの流行の影響なのかはわからないが、ピンク色のアイテムが特徴的だ。最近は青色の洋服が多いが、リップにピンクが多かったり、“サナ活”で注目されたピンクのボールペンもある。おそらく元々ピンクが好きなのではないか」と分析した。

ピンク色を少し“封印”しているのだろうか？

角氏は「おそらく、経験を重ね、様々なアドバイスを受ける中で自身が好きなものよりも似合う色や形、イメージ的・戦略的に良しとされる『みんなが求める高市総理』というファッション戦略を意識するようになったのでは」とコメントした。

澤井記者も「『戦略』という意味では『カラー』を決めることは男女問わず政治家はしている。『この人といえばこのカラー』と、選挙でもその色を着て、ポスターもその色に揃える戦略だ。政治家として覚えてもらうために青に決めたのではないか」と同意した。

さらにメイクについて澤井記者は「おそらくスタイリストはついていないが、メイクに関しては、総裁選の時にもメイクレッスンを受けたという話がある。去年の総裁選と今年の総裁選でもメイクはガラリと変わってナチュラルメイクになっている」とコメントした。

