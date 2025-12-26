2026年1月2、3日に開催される箱根駅伝。順天堂大学の3年エースは『楽しんで走る』という思いを胸に箱根路を駆け抜けます。

指揮官の期待「今のチームで“エース”といえる存在」

前回大会では7秒の差でシード権を逃した順天堂大学。あの涙は忘れない・・・。

今大会で駅伝主将を務める石岡大侑選手は、「あの7秒っていうのは、力を出し切れずに負けたというよりは、全員が出し切った状態の中であの結果だったので力不足を痛感してすごく悔しい結果だと感じた」と前回大会を振り返ります。

受け止めた力不足。差を埋めるには一人ひとりが上積みをするしかありません。

飛躍を遂げたい今大会。長門監督があげる期待の選手は“吉岡大翔選手”です。「彼が少しずつエースとしての自覚を持って、体力もしっかりついてきたなというふうに思うので、今のチームで“エース”といえる存在じゃないかと思います」と期待を込めました。

吉岡選手は、前回大会7区で区間2位。夏合宿では「自分の中で去年おととしと比べると、2年間積み上げてきた分余力であったりタイムで見ても今までの中では一番いい夏が過ごせている」と話していました。

飛躍の1年のワケは『楽しんで走る』

高校時代、5000メートルで日本選手高校歴代1位の記録を打ち立てた吉岡選手。しかし大学入学後は思うような走りができず、涙を流すときもありました。

吉岡選手は「走ること自体も楽しめなくなった時期もあったけど、せっかくいろんな人が応援してくださったり、注目されている舞台で楽しめなかったらもったいないなと思っているので、やっぱり楽しんで走れば自ずと結果もついてくるんじゃないかと自分自身は今思っている」と胸の内を明かします。

楽しんで走る。それが吉岡選手を変えました。今年3月には10000メートルでの自己ベストを更新。すると5月にはその自己ベストをさらに更新し、一皮むけたことを証明。「中間過ぎまでジョギングぐらいの感覚というか、呼吸も安定した状態でリズムよく刻めて、おっ！久しぶりに競ってるなって感じで、すごく楽しんで走れたかなと思ってます」と笑顔をみせました。

夏合宿の総仕上げは悪天候の中行われました。酸素の少ない高地で、5キロを三本走ります。終盤ペースが上がる中、吉岡選手が先頭に躍り出ます。最後も笑顔でフィニッシュし、夏合宿を楽しんで締めくくりました。

「このチームで走る箱根駅伝は一回きりなので（予選会）通過は絶対条件ですけど、そこに変に自分でプレッシャーをかけるのではなくて、そういった舞台も楽しんで走れば結果的に自分もいい走りができると思っているので、予選会を楽しんで走りたいなと思います」

迎えた予選会では、順天堂大は見事2位で通過。吉岡選手はチームトップの走りでけん引しました。さらに11月には10000mの記録を28分08秒02までさらに記録を伸ばしました。

『楽しんで走る』。揺るぎない信念で順天堂大学の復活を叶えてみせる。