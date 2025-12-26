占い界の帝王・木下レオンが占う2026年。「帝王サイン」別の運勢をチェック！【書評】
この記事の画像を見る
2026年こそ、良い年にしたい。そう感じているなら、『木下レオンの超開運 帝王占術2026』（木下レオン/KADOKAWA）が開運の味方になってくれる。「占い界の帝王」木下レオンさんといえば、フジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』で大人気。木下さんの占いは、当たりすぎて恐ろしいと言われているほど。
本書では、木下レオンさんが四柱推命、九星気学、神通力をベースに、帝王学と仏教の原理を組み合わせたオリジナル占い「帝王占術」で、あなたの2026年を占う。それも、運勢を教えてくれるだけではない。運勢を知った後の「行動」まで示してくれるのだ。
2026年は「丙午（ひのえうま）」の年。木下さんによれば、光と影があらわになり、本音と建前、真実と偽りのギャップが見えてしまう年なのだという。偽りは剥がされ、嘘は焼き尽くされる。表向きの成功は終わりを迎え、それぞれが本当に大切なものを選び直すことに。
このような年に避けたいのは、嘘や仮面、キャラを演じようとすること、自分をよく見せようとする行動だ。自分の本音と向き合い、常に「私はどう感じているか」に正直になると、舞い込むご縁や変化に柔軟に対応できるのだそうだ。
■あなたの「帝王サイン」をチェック！
そんな、静かに“本物”だけが選ばれる2026年は、この1年をどう過ごすかで今後の人生が変わる大切な年だという。
本書では、生年月日から、おじぞうさん・竜神さん・弁天さんなど、馴染み深い12種類の神仏で表される「帝王サイン」を導き出す。そして「帝王サイン」別に、基本性格・2026年の総合運・吉方位・恋愛運・仕事運・金運・人間関係・家庭運などを鑑定してくれる。「帝王サイン」は木下さんのサイトで簡単に調べることも可能だ。
■「帝王サイン」別に、月ごと・日ごとの運勢と「開運行動」が分かる
本書には帝王サイン別に、月ごとの運勢「月運」と、日ごとの運気が分かる毎日の占い「日運」が掲載されている。月ごとの運勢はグラフでも示されるため、1カ月単位で運の流れを捉えやすく、その月にどのように過ごせば運気を味方につけられるのかまで丁寧に解説されていてありがたい。
毎日の占いも、総合的に見て「良い日」か「停滞している日」かを分かりやすいマークで教えてくれるほか、日ごとの運気のポイントも添えられているから、日々の判断の参考になる。ただし、「運気が良いから喜び、悪いと落ち込む」という読み方はNG。運気の流れを知ったうえで、どう行動するかを決めることで、より良い1年にすることができるのだ。
本記事の末尾では『木下レオンの超開運 帝王占術2026』から抜粋して、各「帝王サイン」別の2026年総合運を紹介する。新しい年を良い年にするには、努力あるのみ。木下レオンさんの帝王占術で、2026年は運を味方につけよう！
文＝アサトーミナミ
■【2026年 帝王サイン別の運勢】
■おじぞうさん
落ち着いた時間の中で自分自身と向き合う年に。「攻めよりも守りの時期」と捉えて、堅実に、安定志向で物事を進めてください。落ち着きのある運気のこの年を、未来に向けての準備期間として、のんびり、かつ前向きに楽しむことが、さらなる幸運を呼び寄せる鍵となります。
■竜神さん
運勢のピークを迎え、真昼の太陽のように輝く年。内側からのパワーに溢れているので、悠然とした心持ちで日々を過ごせます。ただ、独りよがりにならないように心がけること。自信とリーダーシップを発揮しながらも、周囲との調和を大切にすることが重要です。
■風神さん
ゼロの状態から自由に種を蒔いていける時期。これまで積み重ねてきたものを手放すことにはなりますが、「去る者追わず」の精神であるがままに受け入れることで、自分の新たな可能性に気づけるようになります。好奇心のままに新たな一歩を踏み出せるため、面白く、やりがいのある年です。
■おしゃかさん
才能開花でトップ独走。叶えたい夢、やりたいことがあるなら思い切って挑戦すべきラッキーイヤーです。ずっと興味があったけれど二の足を踏んでいたことや、これまでと異なる趣味を始めるのにもベストな年。ただ、進む力が強い分、前ばかり見て周りが見えなくなりがちなので注意。
■おふどうさん
特別な意味を持つ年に。自分自身の価値を再認識する機会が訪れます。人との連携や協調により新たな可能性が広がるので、社交の場に積極的に参加すると吉。他人から学ぶことが多く、人との交流で心も豊かに。変化していく自分の新たな一面を楽しみながら、多くの実りも得られる、充実した一年です。
■あまてらすさん
変化が人生の糧となり、今後の飛躍へと繋がる年。何か大きなものがリセットされる可能性もありますが、必ずしも運気の低迷というわけではありません。どんな事態が起こったとしても、すべてはあなたを成長させるものだと真摯に受け止めて乗り越えていくと、この年を境に人生は新たな方向へ動き出します。
■えびすさん
困難が成長の糧となり、大きな成功を掴み取れる年。ここまで続けてきたことや挑戦してきたことの結果が表れます。困難をどう乗り越えるかが開運の鍵。問題を乗り越えられたときには、大きな武器を手に入れます。自力で人生を好転させる力が身につく一年になるでしょう。
■弁天さん
成長と自信を得られ、人生を好転させる転機に。大きな成功を掴めたり、目標達成や願望成就のための努力が報われたりと、喜びに満ちた年です。一方で、プレッシャーや責任を感じる場面も。この経験を経て、あなたは自分自身をさらに飛躍させることができます。肩に力を入れすぎずに進んで。
■雷神さん
直感を頼りに動くとチャンスを掴める年。何かをする際には自分の心に問いかけると、困難を避けて成功へと自らを導くことができます。周りから求められることが増えたり、大事な役割を任されたりするようになってきたら、運気好転の前兆。期待に応えるべく精一杯努力することで、運気は高まります。
■大黒さん
成功を掴む土台が整い、願望を形にできる年。安定した運気に恵まれ、思い切った一歩を踏み出すと運気が後押ししてくれます。ただし、まだ最高潮とは言えません。ここで起こした行動の結果が表れるのはもう少し先。焦らずじっくり物事と向き合い、一途に努力を重ねていくべきときだと捉えてください。
■ガネーシャさん
理想を叶えるために自分磨きする、土台作りの年。仕事や恋愛など、すべての物事が一旦終焉に向かいますが、それは次のステージへ進むために必要なリセット。次の生まれ変わりに使う膨大なエネルギーを蓄えるため、気力・体力はやや不足気味に。静かに現状を受け入れ、焦らずスローペースで過ごしてください。
■大仏さん
終わりと始まりの転換点に差し掛かる、変化の年。人生における新たな幕開けの前段階にあたる重要な一年です。一見落ち着いた運気に感じますが、物事が行き詰まる厳しい状況も。焦らずに自己に向き合う時間を持つことが大切です。自分を信じ、自由な発想で未来を切り開いていくことが成功に結びつきます。