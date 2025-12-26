この絵文字が表す漫画は？2006年にテレビドラマ化された作品！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す漫画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「👩‍🎓🎹💞🪄🙌」が表す漫画は一体なんでしょうか？ ヒントは、4・5つ目の絵文字は、「指揮」を表しています。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「のだめカンタービレ」でした！ 大学生やピアノを表す絵文字から、2001年から2010年に連載された、二ノ宮知子先生原作の漫画「のだめカンタービレ」であることがわかります。 才能を秘めているものの変わり者なピアニスト・野田恵（のだめ）と、指揮者志望の青年・千秋真一が出会い、音楽を通じて絆を強めていく物語です。 2006年にはテレビドラマ化され、野田恵（のだめ）役を上野樹里さん、千秋真一役を玉木宏さんが務めました。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部