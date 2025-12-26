じつは、「ねずみどし」は西暦の偶数年にしか現れない！…では来年の「うまどし」は？　干支の背後にひそんでいる意外な定理が、江戸の和算につながっていた！

「素数シリーズ三部作」（『 素数が奏でる物語 』『 素数はめぐる 』『 有限の中の無限』）でブルーバックスを代表する人気著者コンビ・西来路文朗さんと清水健一さん。最新刊『 ガウスの黄金定理』も大好評のお二人が、美しく奥深い「数の世界」を案内してくださいます！

今年も残すところあとわずか。まもなくやって来る2026年の干支は午（うま）です。

今回は、干支にまつわる話題からスタートして、江戸時代の和算にも登場した整数問題を考えてみましょう！

「甲子園」の名前の由来は？

12月は干支（えと）の話から始めたいと思います。

子（ね）、丑（うし）、寅（とら）、卯（う）、

辰（たつ）、巳（み）、午（うま）、未（ひつじ）、

申（さる）、酉（とり）、戌（いぬ）、亥（い）

を十二支（じゅうにし）といいます。

十二支に比べると馴染みが薄いですが、十干（じっかん）もあります。

甲（きのえ）、乙（きのと）、丙（ひのえ）、丁（ひのと）、

戊（つちのえ）、己（つちのと）、庚（かのえ）、辛（かのと）、

壬（みずのえ）、癸（みずのと）

十干と十二支をそれぞれ順番に組み合わせたことばが干支です。

毎年、甲子（きのえ ね）、乙丑（きのと うし）、丙寅（ひのえ とら）、…、と名付けられています。

甲子は初めに登場することから、縁起が良いとされています。高校野球が開催され、阪神タイガースの本拠地である甲子園は、1924年（大正13）年の甲子の年に完成したことが名前の由来だそうです。

子年は西暦の偶数年、丑年は奇数年にしか現れない

十干は10年周期であり、十二支は12年周期です。

したがって、十干と十二支を組み合わせると60年周期になります。このことから、60歳を「還暦」とよびます。暦が1周回る歳という意味です。

十干と十二支の組み合わせは、単純に考えると、

10×12＝120通り

あります。しかし、実際は60通りしか現れません。どうしてでしょうか？

次の表をご覧ください。

十干は西暦の偶数年がAの行、奇数年がBの行になります。同様に、十二支は西暦の偶数年がCの行、奇数年がDの行になります。

したがって、AとC、BとDの組み合わせの年はありますが、AとD、BとCの組み合わせの年はありません。よって、120通りのうち半分の60通りが現れ、残り半分の60通りが現れません。

ある年が甲子とすると、次の甲子の年は60年後です。乙丑、丙寅、丁卯、…、についても同様です。

つまり、60年間に現れる十干と十二支の組み合わせはすべて異なります。

2026年の「丙午」に関する整数問題

来たる2026年は、丙午（ひのえ うま）です。

そこで、次の問題を考えてみましょう。

丙午は甲子から数えて何年後でしょうか。

この問題に関連した整数論の話題を紹介しましょう。甲子を基準に考えると、

1年後は乙丑の年、

2年後は丙寅の年、

3年後は丁卯の年、…

となります。この問題を考えるために、十干と十二支について、それぞれの法則を見てみましょう。

0年後、10年後、20年後、…、の10で割ると0余る年が甲、

1年後、11年後、21年後、…、の10で割ると1余る年が乙、

2年後、12年後、22年後、…、の10で割ると2余る年が丙、…

となり、

0年後、12年後、24年後、…、の12で割ると0余る年が子、

1年後、13年後、25年後、…、の12で割ると1余る年が丑、

2年後、14年後、26年後、…、の12で割ると2余る年が寅、…

となります。

このように、a年後の十干はaを10で割った余りで決まり、a年後の十二支はaを12で割った余りで決まります。

「10で割ると2余り、12で割ると6余る数」は？

丙午の丙は、上で述べたようにaを10で割ると2余る年が丙の年になります。子（0）、丑（1）、寅（2）、卯（3）、辰（4）、巳（5）、午（6）と数えると、aを12で割ると6余る年が午の年になります。

つまり、10で割ると2余り、12で割ると6余るaを求めることが問題になります。

10で割ると2余り、12で割ると6余る自然数はいくらでしょうか。

10で割ると2余る数は、

2, 12, 22, 32, 42, 52, …

です。これらの数を12で割った余りを求めると、

2, 0, 10, 8, 6, 4, …

となります。余りが6になる数は42です。よって、

42

が求める答えであることがわかります。甲子を基準にすると、42年後が丙午です。

甲子園は1924年の完成でした。

1924＋42＝1966年

が丙午です。60年後の2026年も丙午です。

それでは、

この問題の背後にどのような数学がひそんでいるのでしょうか。

中国式剰余定理とは？

この疑問に答える重要な定理があります。中国式剰余定理です。

m, nを互いに素な自然数とし、r, sを整数とするとき

mx＋r＝ny＋s

を満たす自然数x, yが存在する。

もっと一般的に書くと、

m₁, m₂, … , mₖをどの2数も互いに素な自然数とし、r₁, r₂, … , rₖを整数とするとき

m₁x₁＋r₁＝m₂x₂＋r₂＝…＝mₖxₖ＋rₖ

を満たす自然数x₁, x₂, … , xₖが存在する。

となります。5と6は互いに素だから、中国式剰余定理より

5x＋1＝6y＋3

を満たすx, yが存在します。両辺を2倍すると

10x＋2＝12y＋6

となって、この式を満たすx, yが存在することになります。したがって、

10で割ると2余り、12で割ると6余る自然数

が存在することがわかります。具体的なx, yの値は中国式剰余定理からは求められませんが、ユークリッドの互除法とよばれている方法によって求めることができます。

x＝4, y＝3

が解の1つです。このとき、

10x＋2＝12y＋6＝42

となって、上で求めた数42が得られます。

江戸の和算「百五減算」

中国式剰余定理は、中国の南北朝時代（439年〜589年）の算術書『孫子算経』で紹介されています。江戸時代の和算では「百五減算」とよばれています。

『塵劫記』三の第十三「百五げんといふ事」に、次のように記されています。

半（は）ばかりをきゝてかづを云事なり。先（まづ）七づゝ引（ひく）時、二つ残ると云。又五つひく時、一つ残ると云。又三づゝ引時、二つ残ると云時に、此半（は）ばかりを聞（きき）て惣数を知る。

（吉田光由著、大矢真一校注『塵劫記』岩波文庫より）

現在の言葉に翻訳すると、次のようになります。

7で割ると2余り、5で割ると1余り、3で割ると2余る数はいくらでしょうか。

『塵劫記』に書かれている解法をわかりやすく説明してみましょう。

この問題を少し一般的にすると、

3で割るとr余り、5で割るとs余り、7で割るとt余る数はいくらでしょうか

という問題になります。そして、

A＝15t＋21s＋70r

が1つの解になります。理由を説明します。

「百五減算」とよばれる理由

Aを3で割ると、15t, 21sが3で割り切れ、70＝3×23＋1だから、Aを3で割った余りはrになります。

同様に考えて、Aを5で割ると余りはsになり、7で割ると余りはtになります。

したがって、Aは求める解です。

『塵劫記』の問題は、

r＝2, s＝1, t＝2

の場合なので、解の1つは

15×2＋21×1＋70×2＝30＋21＋140＝191

になります。105は3と5と7で割り切れる最小の数なので、この数から105を引いた数も、同じ余りをもちます。したがって、

191−105＝86

が答えとなります。

ここで105を引くことが「百五減算」の由来です。

生活の中にひそむ数学

この問題は、

3x＋2＝5y＋1＝7z＋2

を満たす自然数の組（x, y, z）を求める問題と考えることができます。そして、3と5と7はどの2数も互いに素なので、この等式を満たす自然数の組（x, y, z）が存在することは中国式剰余定理からわかります。

「今年はなに年」「来年はなに年」というように、干支は私たちの生活の中に根づいています。今回は、このような身近な干支の中にも数学がひそんでいることを紹介しました。私たちの生活の意外なところに数学が存在していることを知ってもらえたら幸いです。

それではみなさん、よいお年をお迎えください。来年も数学の話を楽しみましょう！

この記事の執筆者・西来路さんと清水さんによる最新刊はこちら！

ガウスの黄金定理 平方剰余の相互法則で語る数論の世界

オイラーが発見し、ルジャンドルが証明に挑み、ガウスが証明した「平方剰余の相互法則」は、何がどうすごいのか？ 予備知識ゼロから理解できる！

西来路さんと清水さんの好評既刊「素数シリーズ」

【好評】「ふつうのかけ算が」できない…140年間の”放置”を経て、脚光を浴びた「不思議な数」の正体