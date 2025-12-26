HEESEUNG起用で話題♡新色カラコンがQrsessedから登場

グローバルな注目を集めるカラーコンタクトブランド「Qrsessed（クラセスト）」から、心ときめくニュースが到着。新アンバサダーにHEESEUNG（ヒスン）を迎え、1DAYタイプの新色3色がTmall Globalにて発売されました。発売前から高い関心を集め、事前予約や初日の反響も大きく、ブランドの勢いを感じさせるスタートに。トレンド感と洗練を両立した世界観は、今の気分に寄り添う存在として注目されています♡

HEESEUNG起用で注目度急上昇

HEESEUNG（ヒスン）を新アンバサダーに迎えたQrsessedは、発売前から大きな話題に。

12月7日の発売に先駆けて行われたTmall Globalでの事前予約施策には、5,000名以上が参加し、期待の高さがうかがえました。

発売初日には販売件数8,000件超を記録し、カラコン（ワンデー）カテゴリーをはじめ複数の主要ランキングで1位を獲得。ブランドの存在感を印象づける結果となりました。

Qrsessed1DAY新色3色が登場

今回発売されたのは、Qrsessed1DAYの新色3色。繊細で洗練されたカラー設計が特徴で、瞳に自然な奥行きと印象的なニュアンスをプラスします。

新色3色展開であること以外の価格・サイズ等の詳細は公表されていませんが、ブランドの世界観を体現するラインアップとして、多くの支持を集めています。

中国市場で広がるブランドの世界観

「Qrsessed海外旗艦店」は、中国最大級の越境ECプラットフォーム「Tmall Global（天猫国際）」にて展開する公式ブランドストア。

2025年1月にオープンし、同年5月に旧「PONPISH海外旗艦店」から名称変更されました。現在は中国市場向けに、Qrsessedの世界観と商品ラインアップを発信する拠点として注目されています。

これからのQrsessedに期待♡

HEESEUNG（ヒスン）をアンバサダーに迎え、新たなステージへと進んだQrsessed。発売初日からの好調な反響は、ブランドとファンの強い結びつきを感じさせます。

新色3色がもたらす瞳の変化は、日常にも特別な瞬間にも寄り添う存在に。これからどんな世界観を見せてくれるのか、今後の展開にも目が離せません♪