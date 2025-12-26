40歳・芹那、“上裸×ファー”の大胆ショットにファン歓喜「超セクシー」「かわいすぎるううう」
タレントの芹那（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。“上裸×ファー”のグラビアショットを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「超セクシー」“上裸×ファー”の大胆ショットを披露した芹那
芹那は13日の投稿で、19日発売の『FRIDAY』2026年1月2・9・16日合併号への掲載を告知し、同日に発売される3部作構成のデジタル写真集『写実主義-リアリズム-』を宣伝していた。
この日は「コンプリートしてくれましたか？」と問いかけ、3部目の撮影カットを公開。上半身裸で首元にファーを巻いた“大胆”カットを披露した。
この姿にファンからは、「あっら〜 超セクシー」「かわいすぎるううう」「とても綺麗で美しいです」など、さまざまな声が寄せられている。
