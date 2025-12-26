きょうは冬型の気圧配置が強まるため、日本海側では大雪や猛ふぶきに警戒が必要です。全国的にも北よりの風が強まって、冬の嵐になるでしょう。各地で北風が冷たく、厳しい寒さになりそうです。

きょうは強い冬型の気圧配置となって、全国的に北風が強まり、荒れた天気になるでしょう。上空に強い寒気が流れ込むため、日本海側は広い範囲で雪となり、西日本の平地でも雪の積もるおそれがあります。特に、山陰や近畿北部、北陸を中心に発達した雪雲が流れ込んで、短い時間で一気に積雪が増えるおそれがあります。

風も強いため、見通しの悪化にも注意してください。大雪や猛ふぶき、吹きだまりによる交通機関の乱れに警戒が必要です。

また、東海や近畿、九州南部など、太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。関東から西は雲が多めながら晴れ間もありますが、関東でも午後はにわか雨やにわか雪の可能性があります。

強い寒気が流れ込むため、最高気温は全国的にきのうより低く、福岡で6℃、金沢で3℃など、日本海側や北陸では大幅に低くなる見込みです。冷たい風も加わって、厳しい寒さになるでしょう。

名古屋や大阪も9℃など、晴れ間の出る太平洋側も北風が冷たい一日になりそうです。東京は11℃の予想でも、午後は冷たい北風が強まって、気温がどんどん下がっていきます。夜は朝よりも寒くなるでしょう。各地とも、風を通しにくい服装がよさそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :0℃ 釧路:1℃

青森 :3℃ 盛岡:4℃

仙台 :7℃ 新潟:4℃

長野 :2℃ 金沢:3℃

名古屋:9℃ 東京:11℃

大阪 :9℃ 岡山:8℃

広島 :8℃ 松江:4℃

高知 :10℃ 福岡:6℃

鹿児島:8℃ 那覇:17℃

あすも日本海側を中心に雪が続き、北日本は風も強く、荒れた天気が続きそうです。朝の冷え込みが強まるので、路面の凍結にもお気をつけください。東京で1℃、名古屋では0℃まで下がりそうです。日中も10℃に届かない所が多く、寒さが続くでしょう。