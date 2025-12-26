作家デビュー15周年の湊かなえ『人間標本』 本作初の文庫1位 西島秀俊主演ドラマ原作【オリコンランキング】
作家・湊かなえ氏の長編小説『人間標本』が、12月25日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で登場5週目にして初の1位を獲得した。
【集合ショット】圧巻！スーツ姿で登場した市川染五郎＆宮沢りえら
本作の文庫版は11月21日に発売され、2025年12月1日付の同ランキングで6位にランクイン。その後は、12月8日付で2位、12月15日付で3位、12月22日付で5位と推移。本作を原作とする同名ドラマが12月19日よりPrime Videoで配信開始されると、最新12月29日付【※】で初の1位を獲得し、5週連続TOP10入りを記録した。
本作は、『告白』『母性』『ユートピア』などで知られる湊氏が作家デビュー15周年を記念して書き下ろした長編小説。10年以上にわたり温めてきた「親の子殺し」という衝撃的なテーマに正面から挑んだミステリーサスペンスで、湊氏は公式インタビューで「作家生活を15年続けてきた中で、一番面白い作品が書けた」と語っている。
同名ドラマでは、穏やかな表情で狂気の犯行を独白するミステリアスな主人公、榊史朗（さかき しろう）役を西島秀俊が、その息子の榊至（さかき・いたる）役を、「歌舞伎界のプリンス」として知られる市川染五郎が演じている。
【※】2025年12月29日付：集計期間：2025年12月15日〜21日
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年12月29日付：集計期間：2025年12月15日〜21日＞
