3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、26日に発表された『第58回 オリコン年間ランキング 2025』の『アーティスト別セールス部門 デジタルランキング』で2年連続となる1位に輝きました。

■ミセス 期間内売り上げは109.1億円

Mrs. GREEN APPLEは、期間内売り上げ109.1億円を記録。内訳は、95.7％（104.4億円）がストリーミング、2.8％（3.1億円）がデジタルシングル（単曲）、1.5％（1.6億円）がデジタルアルバムとなっており、ストリーミング再生数が大きくけん引しました。

ストリーミングでは、2024年4月配信開始の『ライラック』がロングヒットとなり特に好調。他にも、『ケセラセラ』、『Soranji』、『ダーリン』、『クスシキ』、『青と夏』、『ビターバカンス』、『点描の唄（feat. 井上苑子）』などの18曲が、『年間ストリーミングランキング』（17日に発表）の期間内再生数1億回超えを記録しており、今回の1位獲得につながりました。

■大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が喜び「本当にうれしいです！」

メンバーの大森元貴さん （ボーカル／ギター）、若井滉斗さん （ギター）、藤澤涼架さん （キーボード）がコメント。

若井さんは、2年連続での1位獲得に「本当にありがたいですし、光栄です。たくさんの方たちが、僕たちの楽曲を楽しんでいただけているということで本当にうれしいです！」と喜びを明かし、藤澤さんは「Mrs. GREEN APPLEが“たくさんの方々に、こんなに楽しんでいただけているんだな”と感じた本当に感謝感謝の1年でございました」と2025年を振り返りました。

そして、大森さんは「数ではなく本当に一人一人に届いているという事実が本当に大変うれしく、やりがいに、励みに日々なっております。変わらず、我々がいいと思える音楽をちゃんと真摯（しんし）にお届けできればなと思っていますので、また聴いていただけると幸いです」と、ファンへメッセージを送りました。

また、Mrs. GREEN APPLEは、音楽ソフトとデジタルの総売上金額が最も高かったアーティストを発表する『アーティスト別セールス部門トータルランキング』では200.2億円を記録し、Snow Manに次ぎ2位を獲得しています。

オリコン調べ