大学教授を定年前に退職した作家の三砂ちづるさん。竹富島に移住し、65歳にして初めての一人暮らしに挑んでいます。人口330人、娯楽施設はもちろん、買い物ができる店もない「不便」な島。ですが、年間25もの祭事・行事がある島での暮らしは、つねに神様とともにあり、島の人たちとの深い人間関係にも守られています。島での移住最初の１年を綴った著書『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】大学教授を定年前に退職した作家の三砂ちづるさんが、島での移住最初の１年を綴った著書『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』

* * * * * * *

一日ひとつ

2024年4月から始まった八重山の離島暮らし。家を建てての、65歳での、一からの移住なので、一日にひとつ、小さなことでも、何か新しいことを学べたら「上等」、と思って暮らしている。

この「上等」というのが、また、沖縄の言い方である。「いいね」とはSNS上であまりにありふれた言い方になってしまっている今であるが、この、いいね、より、もっと、心がこもっている感じが「じょうとう」なのである。

で、一日ひとつずつ学んだら、上等。先日学んだのは、「ポストが機能している」ことであった。郵政関係者は、当たり前とおっしゃるであろう。

日本全国、赤く塗られてポスト、として置かれているものは、たとえ郵政が民営化したとはいえ、いかに保険のあれこれでトラブルを起こしたとはいえ、ポストは機能しているものだ、と主張なさるであろう。

ポストは、ポストであり、そこに投函されたものは世界中に届けられる。これって本当にすごいことだ。

まだSNSとか、海外とでも無料で永遠にビデオ通話ができる、とかが、夢のまた夢であった頃、そんな昔ではなくて、今60代の私が20代とか30代だった頃、遠く離れて外国に住むと、意思伝達の手段は手紙しかなかった。

ロンドンからブラジルへ、ブラジルからザイール（当時）へ、日本からネパールの山奥へ、手紙は届いた。いつ着くかわからない、と思いながら投函しても、ほとんどのものは無事に届いた。

どれほどの人の手がこの一通を届けてくれたのか、と考えるだけで胸が熱くなったものだ。ついこの間のこと。

人口330人の竹富島にある郵便局

ともあれ先日、竹富島のポストは、全部機能していることがわかった（再度書くが当たり前、と言われそう）。ポストに投函したいものが、それなりにあるので、朝の散歩も兼ねて、郵便局まで投函しに行っていた。

人口330人を切る竹富島にも竹富郵便局があり、島民の唯一の金融機関として機能している。島の生活自体は、かなり都会と違うのだが、郵便局の扉を開けると、そこには近代的日本システムが鎮座している。

郵便局に入ると、都会にいたのと全く同じ「郵便局の風景」が広がっていて、びっくりする。ATMに、郵便窓口に、貯金窓口、保険の窓口に、切手が売られていて、最近はあれこれ別のものも売っていて……。

こちらもシステムなんだから当たり前と言えば当たり前だが、異世界、である。

我が家から郵便局は歩いて10分もかからない。家の近くにいくつか小さな赤い箱のポストが点在していることに気づいてはいた。

それらはあまりに小さいし、古いし、誰も住んでいないようなお家の前にひっそり置かれていたりして、これはちょっと、一連の町並み保存の名残で残っているだけではあるまいか、などと考えてしまい、ちょっとそこに「絶対届いてほしい郵便」を投函する勇気がなかった。

所詮、10分弱なのだから、と歩いて、郵便局まで行って、郵便局が開いてなくても郵便局の前のポストに投函するようにしていた。

郵便の集荷、配達は…

その朝、郵便局のポストに投函しようとすると、いつも郵便を届けてくれる顔見知りの島の方が、あ、僕、もらいますよ、と言う。

私に配達してくださるものがあるのかと思って、はい、受け取りますよ、と言ったら、いや、僕が集めるんです、と言って郵便ポストのお腹の部分の鍵を開け、中の郵便を、都会でも見たことのある大きながま口のような郵便物入れに収めた。

そうか、この郵便の集荷、配達、島でのあれこれは、みんな、このお兄さんが担当してくださっているのね。

「あの、島のポストって機能してるんですか」と聞くと、「してます、してます、僕が今からこうやって全部開けて回って集めてますから」とのこと。

「近くの《いなふくさん》のポストとか大丈夫ですよ」と言われ、我が家のすぐそばにある赤いポストに入れても大丈夫なことが、わかった。

生協の荷物の受け取り方

そして別の日、学んだことが、さらにもうひとつ。貨物船のコンテナからの、生協の荷物の受け取り方がわかった。

生協に加入して、荷物を届けてもらうのだが、それをグループごとにやっているから、毎週グループから一人、港に行ってコンテナから全員分の注文品を持ってくる。

言えば簡単なことだが、最初は貨物船がどこに着くのか、コンテナはどこに置かれているのか、そしてどうやってそこにアクセスするのか、どれが自分たちの荷物だと認識するのか、皆目わからないので、一から学ばなければならない。当たり前だ。

住んでいる竹富島に日常的な買い物のできるお店はない。

缶詰とか塩、しょう油など、開いていれば売っている小さなお店はないわけではないが、ここが、また、開いているかどうかは、その日の都合次第のようで、いつお店が開くかは、お店をやっている方にしかわからないので、頼りにすることは難しい。



初めての一人暮らしに挑む三砂さん『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』より

日用品調達先は、石垣島へ

そもそも売っているものはごく限られており生鮮食料品はない。

竹富島から、石垣島まで船で15分ほどで、朝７時台から17時台までほぼ毎時、出ているから、竹富島の食品、日用品調達先は、基本的に石垣島なので、そちらに買い物に行くのである。

竹富―石垣の往復運賃は現在は一般の人は1700円だが、離島住民カードを持っていると、補助があるので安くなる。燃料、補助などの関係で頻繁に金額が変わる。

離島住民が大体JRと同じくらいの金額で生活に必要な場所には行けるように、ということで離島住民割引が始まったらしいので、ありがたいことである。

で、買い物は石垣に行くのだが、やっぱり船に乗っていくので、いくら15分だといっても気分的に遠いし、港のすぐ横で買い物できるわけでもなく、港からの交通手段も必要だ。そんな中で生協は頼りにされている。

※本稿は『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。