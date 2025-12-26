鍵や錠前にまつわるトラブルを解決する“鍵のスペシャリスト”鍵師。怪談師・正木信太郎さんによると、鍵師はその仕事の性質上、他の職業では決して経験することのない「何か」に遭遇することがあるそうで――。今回は、正木さんが鍵師たちから聞いた不思議な体験をまとめた怪事記『錠前怪談』から、一部を抜粋してお届けします。

慣れた手つき

中館さんは50代の男性で、商店街で鍵店を営んでいる。

彼は、それなりに大きな商店街に鍵店を出していた。とはいえ、最近はホームセンターとの競争も激しく、専業では収入も安定しないので、印鑑の作成、鞄の修理、靴の補修、防犯カメラの設置などを兼業していた。何でも屋のような店だったが、地域の人たちには頼りにされていて、細々とながらも商売は続けられていた。

中館さんの店は貸し店舗で、実際に住んでいるのは、商店街から15分ほど歩いた住宅街の中にある一軒家である。古い木造の二階建てで、一階にリビングとキッチンと和室、二階に三つの部屋がある、ごく普通の家である。

家族構成は、自分の他に妻と娘が二人。長女は高校生で、次女は中学生。妻は、やはり近くの産婦人科で事務をしている。平凡だが温かい家庭で、特に変わったこともない日々を過ごしている。

次女のことが気になったのは、二学期が始まってしばらく経ったある日のことだった。

その日、中館さんは午前中の仕事が終わり、自宅で一人昼食の準備をしていた。キッチンで冷蔵庫を開けながら、残り物で何を作ろうかと考えているときだった。玄関の扉が開く音がして、次女が学校から帰ってきた。

「ただいま」

次女の声が玄関から響いた。いつもより少し小さな声だった。靴を脱ぐ音、そして廊下を歩く足音。次女はそのまま階段へ向かっていく。

その廊下を歩いているとき、キッチンの出入り口の前を横切る。そこで中館さんは振り返りながら声を掛けた。

「おかえり」

当然、次女は、ただいま、と中館さんを一瞥して返すのだが、その手には大き目の本が抱えられていた。Ａ４サイズほどの、厚みのあるノートのようなものだった。表紙は深い青色で、角が少し擦れていた。

そのときは、そこまで気にしなかった。教科書か何かだろう、とその程度の認識で片付けてしまった。だが、そのノートを抱える次女の表情が、なぜかいつもより真剣で、大切なものを扱うような慎重さがあったことを、後になって思い出すことになる。

それから数日が経った。家の中で、何度か次女がその本を持っているのを見かけるようになった。食事の後、リビングのソファに座って本を膝に置いているときもあった。和室で宿題をしているときも、ちゃぶ台の端にその本が置かれていた。

「それ、何？」

何度も目にしていれば気にもなる。

次女は顔を上げ、少し照れたような笑みを浮かべながら答えた。

「交換日記」

まさか彼氏でもできたのかと中館さんは驚いた。まだ中学生なのに、そんな年頃になったのかと。しかし次女は大笑いをして、手をひらひらと振った。

「違うよ、近所の女の子だよ」

彼は、次女のその態度というか言動というか、その笑い方で、これは本当のことを言っているな、と分かった。確かに、嘘をついているときの次女の表情とは違っていた。安心したような、楽しそうな笑顔だった。

「そうか、新しい友達ができたのか」

彼は心底安心して、それ以上は詮索しなかった。

次女の様子

それから、またしばらくして、次女の様子が夜だけおかしいことに気がついた。先に気がついたのは妻で、ある晩、寝室で相談をされたのだ。

「最近、あの子、夜更かししてるのよ。明け方まで起きていることもあるみたい」

妻は心配そうに眉をひそめる。

「それに、自分の部屋に鍵まで掛けて何かをしているみたい。トイレに起きたとき、廊下を通ると、あの子の部屋、そう、ドアと床の隙間から明かりが漏れてるの」

心配になった彼は、翌日、何か変なことに没頭しているのではないかと、次女に探りを入れてみた。

「最近、夜遅くまで起きてるんだって？」

「うーん、宿題があるから」

「宿題だけで？ テスト勉強とか、部活の準備とか？」

「そんなところかな」

「まさか、スマホでゲームとか動画見てるわけじゃないよね？」

「違うよ」

「じゃあ、友達とのやり取り？ メールとか、その交換日記とか？」

「それは関係ないよ」

次女は曖昧に微笑みながら、うまくかわしてしまった。どこか上の空のような表情で、視線も彼の顔を見ているようで見ていないような、不思議な感じだった。

長女に聞いても、知らないという。

「私も気になってたんだけど、最近妹と話す機会も少ないし、よく分からない」

彼女は困ったような顔をして首を振った。

「それに、私と妹の部屋って離れてるから、夜何してるかまでは……」

それから、またしばらくして、寝ようと就寝前の歯磨きをしていると、妻が黙って手招きをしてきた。洗面台で歯ブラシを口に入れていた彼は、振り返った。

「どうし……」

たの？ と訊こうとして、シーッと口の前で人差し指を立てる妻。要は静かにしろ、ということだ。妻の表情は緊張していて、眉間に深い皺が寄っていた。

一体どうしたのかと妻に近寄ると、そのまま二階を指して、それから階段へ歩き出した。どうやら付いて来いということらしい。妻の足音は意識的に抑えられていて、階段を上るときもほとんど音を立てなかった。

二階に上がると、次女の部屋のドアが少しだけ開いている。いつもなら完全に閉まっているドアが、手のひら一つ分ほどの隙間を作っていた。恐らく、閉め忘れか、鍵の掛け忘れだろう。

夫婦で次女の部屋を覗くと、次女が勉強机の前に座って、うつむいている。椅子に座ったまま、まるで糸の切れた人形のように、ぐったりとした姿勢だった。

ぼんやりとした表情で、半分寝ているようだった。横顔が見えるだけだったが、瞬きもせずに微動だにしない様子が、どこか人形のように見えた。

そして、次女のうつむいた顔の先には、いつも大切そうに持っている交換日記が開かれた状態で置かれている。ページは真っ白で、何も書かれていないように見受けられる。

中館さんも妻も、この光景に息を呑んだ。さすがにまともじゃない――声をかけるべきか逡巡したが、結局、そのときはどうすることもできずに夫婦して寝室に戻った。次女は思春期でもあるので、刺激すると反抗するかもしれない。そっとしておくのも一つの手だ。

日記の相手

翌日、翌々日も普段と変わらぬ次女であった。朝はいつも通り起きて、普通に朝食を食べ、元気に学校へ向かった。帰宅してからも、特に変わった様子はなかった。

しかし、彼は、あることに気がついた。

それは、次女が登校するとき、家のポストに交換日記を入れてから学校に向かう、ということだった。

最初は、普通は直接渡すものじゃないのかと思ったが、たまたまその日だけの特別な事情があるのかもしれないと考えた。しかし、何日か続けて観察していると、確実にそのパターンを繰り返していることが分かった。次女は玄関を出ると、まるで儀式のように丁寧な手つきで、門柱に取り付けられた緑色のポストに、あの青い表紙の交換日記を入れる。そして振り返ることなく、いつもと変わらぬ足取りで学校へ向かっていくのだった。

不思議に思って次女に尋ねた。

「交換日記って、相手の子に直接渡さないのか？」

次女は少し考えるような仕草をしてから答えた。

「うん、その子とは会ったことがないの」

「会ったことがない？」

「ある日、ポストに交換日記が入ってたの。それから、やり取りが始まったんだよ」

彼は眉をひそめた。

「それで、その子の名前は？」

「書いてなかったから、分からない」

次女の説明によると、交換日記は、ポストに入れておくと相手が取りに来ていつの間にかなくなっている。またしばらく経つとポストに交換日記が入っているので、受け取るのだ、ということだった。

不思議な話だと中館さんは首を傾げた。そもそも、会ったこともない相手なんて、危険な人物である可能性が高い。女性を装っているが、実は次女のストーカーかもしれない。最近のニュースで見るような事件の前兆でなければいいが、と彼は不安になった。

そこで、交換日記の相手がどんな奴なのかつきとめてやろうと、家の前にポストを映す防犯カメラを設置した。商売柄、防犯カメラの設置には慣れている。角度を調整し、ポストが確実に映るように設置した。

数日間、録画を続けた。結果、怪しい人物はポストの前には現れなかった。それどころか、家族と郵便局員以外がポストに触れることはなかったのである。

録画を何度も見返したが、次女が朝にポストに交換日記を入れ、夕方にポストから交換日記を取り出す以外、誰も近づいていなかった。それなのに、次女が取り出す交換日記は、確かに朝に入れたものと同じ青い表紙のノートだった。

その間も、次女の部屋が開いていることが度々あったらしく、その都度、妻や長女が中館さんに報告してきた。

「また、あの子がおかしいのよ。自分の部屋の机の前で交換日記を見ながらボーッとしてるの」

「今度は1時間以上、同じ姿勢でじっとしてた」

もう看過できないと判断した中館さんは、ある日、次女が学校でいない時間を見計らって、罪悪感に胸を締め付けられながらも次女の部屋へ入った。

日記の中身

勉強机の上に、閉じて鍵が掛けられている交換日記帳があった。

部屋の中は静まり返っていて、時計の秒針の音だけが規則正しく響いている。

すでに部屋に踏み込んだ時点で許されない行為だったが、ここまで来て引き返すわけにはいかなかった。職業柄、この程度の簡単な作りの鍵は楽に開けられた。金属製の小さな鍵が、カチリという音とともに回った。恐る恐るゆっくりと表紙から開き、順に中を確認していく。

すると、交換日記には何も書かれていなかった。全て白紙だったのである。1ページ目も、2ページ目も、最後のページまで、真っ白な紙が続いているだけだった。

これはさすがに一人では抱えきれない、と自覚せざるを得なかった。

そのことを妻に話すと、次女の部屋に忍び込んだことを咎められはしたが、妻も彼と同じく動揺した。長女にも妻から相談をしたのだが、次女をどうしていくかなかなか決まらなかった。病院で診てもらうべきなのか、それとも様子をうかがうべきなのか。

だが、心配をよそに、いつしか交換日記は終わったようで、次女が自室でぼんやりすることも、交換日記を大事そうに持って歩くのも、ピタリと止まったのだ。

あの青い表紙のノートを見かけることもなくなった。次女の表情も、いつもの明るさを取り戻していた。

家族三人は、漸く安堵の溜め息をついた。

報せ

それから、またしばらくして、妻の習い事の先生が亡くなったという報せが入った。妻が三味線を習っている老婆の先生で、80歳を過ぎていたが、まだまだ元気だと思っていたので、突然の訃報に驚いた。

彼にそのつもりはなかったのだが、妻から一緒に葬式と挨拶に来てくれとせがまれて、礼儀だからということで参列することにした。



その時期は、それほど仕事が忙しくなかったので、彼は妻と一緒に通夜と葬儀に出ることにした。

通夜の席で、亡くなった先生の家族や親族に挨拶をしていく中、先生の形見分けをするとのことで、夫婦ともに、亡くなった先生の部屋へ通された。

そこは六畳ほどの和室で、先生が寝たきりで使っていたベッドがまだ片付けられていなかった。白いシーツが丁寧に整えられ、枕の跡が微かに残っている。部屋の隅には本棚や仏壇と位牌、箪笥などが置かれていた。線香の香りが部屋全体に漂っている。

その中で、棚の上に飾られた鮮やかな千代紙細工が目を引いた。鶴や花、小さな人形など、色とりどりの作品が丁寧に並べられている。

彼がそれを見ていると、先生の家族が近づいてきて説明してくれた。

「それは生前、故人が趣味で作っていた物です。手先が器用でしてね、最後まで作り続けていました」

部屋に入ると、お弟子さんたちというか、生徒たちが、先生の家族からいろいろと貰っていた。形見分けの品々が、小さなテーブルの上に並べられている。

そこで、ふと彼は部屋の本棚にあった一冊の本を目にした。

それは、次女がいつも大切そうに持っていた交換日記帳と、全く同じものだった。同じ青い表紙、同じ大きさ、同じ擦れ方。間違いなく、同じものだった。

交換

中館さんは血の気が引いた。

「あの……これは？」

彼は震え声で先生の家族に訊いた。

「ああ、それは故人が生前、女の子と交換日記をしていたようで、その交換日記です」

家族の一人、先生の息子と思われる中年男性が答えた。

「女の子と、ですか？」

「ええ、近所の子だと思うのですが……」

「いつ頃から始められたのでしょうか？」

中館さんは震え声を抑えながら尋ねた。

「それが不思議なことに、入院してからなんです。この日記帳がいつからあったのかは分からないのですが、恐らく元気な頃に買ったものがそのままになっていたのでしょう」

「入院してから……」

「身体が不自由になってからも、ずっとこの日記のことばかり気に掛けていました」

「最後は、この部屋で死ぬことを選んで退院したのですが、身体も不自由で日記どころか文字だって満足に書けなくなっても、寝たきりのまま、毎晩のように『交換……こうかん…………こ……うあ……ん……』ってずっと言っていたんですよ」

男性は少し苦笑いを浮かべながら続けた。

「もう、言葉も呂律が回らなくて、話すのもなかなかできなくなっていたのに、それでも必死に何かを伝えようとして……きっと交換日記のことだったんでしょうね」

彼の頭に、ある疑念が浮かんだ。次女の交換日記の相手は、もしかするとこの亡くなった先生だったのではないか。しかし、それを確かめる術もなく、仮にそうだったとして、それが一体何を意味するのかも分からない。通夜の場でこれ以上詳しく尋ねるのも憚られる。判断を下すには情報があまりにも足りなかった。

そんな話をしながら、形見分けが終わり、また葬儀に参りますと頭を下げ、通夜をあとにした。中館さんの胸には、もやもやとした思いだけが残った。

そして、葬儀が終わり、普通の日常に戻った。

だが、中館さんと妻は最近、次女がまたおかしいと感じていた。

それは、次女の部屋に千代紙細工がいつの間にか飾ってあって、日に日に増えていっていることだった。小さな鶴から始まって、花、動物、人形と、色とりどりの作品が棚の上に並んでいる。

次女に訊くと、千代紙細工を趣味で作りだした、という。

「急に興味が湧いたの」

次女は屈託のない笑顔で答えた。

中館さんは、変なこともあるものだ、と思っていたが、ある日、ふと「ある考え」に至ってしまった。

――こうかん…………こ……うあ……ん……。

あの先生の家族が言っていた故人の死ぬ前の言葉とは、「交換日記」のことではなく本当に交換のことではないか？

その交換とは、一体何を交換したのか？

中館さんの視線は、自然と次女に向かった。

それを考えながら、居間の大きなテーブルで千代紙細工を作る次女をじっと見つめる。次女の手つきは、まるで何十年もその作業を続けているかのように、慣れたものだった。

器用に紙を折り、丁寧に糊付けをする。その動作は、確かに中学生の手つきではなかった。

※本稿は、『錠前怪談』（竹書房）の一部を再編集したものです。