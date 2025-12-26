年末にチェックしておきたいリコール情報！ コメリ「高圧洗浄機」が回収＆返金対応に。発火の可能性あり
9月24日より充電式高圧洗浄機のリコールを実施しているコメリ。対象製品を持っている人は、発煙や発火の恐れがあるため、直ちに使用を中止し、回収・返金の手続きを行う必要があります。手元の製品が対象かどうか、具体的な確認方法と併せて紹介します。
【画像】リコール対象製品のイメージ
手元の製品が該当するかどうかは、以下の外観から簡単に判断できます。
1. ボトルに「CRUZARD」と印字されている。
2. 噴射ボタンおよびリリースバルブが「赤色」である。
上記2つの特徴に当てはまる場合はリコール対象製品です。 安全のためにも、まずは自宅の製品をチェックしてみましょう。
対象製品を持っている場合は、コメリのお客様相談室まで連絡してください。 受付時間は月曜日から金曜日の9〜18時です。 また、24時間対応のオンライン受付フォームも利用可能です。 事故を未然に防ぎ、返金を受けるためにも、対象品を持っている人は速やかに手続きを行いましょう。(文:All About ニュース編集部)
対象製品の確認方法と詳細リコール対象となっているのは、コメリが販売した「加圧式電動フォームガン」です。JANコードは「4920501928800」で、2024年7月16日〜2025年5月21日の間に販売された4万1340台が対象となります。
リコールの理由と回収・返金の手続き今回のリコールは、本体内部に水が侵入し、バッテリーや基盤が濡れることで、充電時に発煙・発火に至る可能性があることが判明したためです。 安全上の問題から、対策として「回収および返金」が行われます。
