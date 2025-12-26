運輸局ブチギレ！「今すぐクルマを直せ！」

国土交通省・関東運輸局は2025年11月4日、栃木県那須塩原市内の東北自動車道において実施された特別街頭検査の結果を公表しました。

この内容について、SNSやネット掲示板などのコミュニティなどでは様々な反響が寄せられています。

2025年11月2日の早朝、行楽シーズンの交通量が増加する時間帯に行われたこの取り締まりは、栃木運輸支局、自動車技術総合機構関東検査部、軽自動車検査協会、そして栃木県警が連携して行うという厳格な体制で実施されました。

検査の対象となったのは黒磯板室インターチェンジ付近を走行していた車両で、その中で保安基準不適合の疑いがある2台が抽出され、詳細な検査の結果、1台の「旧車セダン」に対して整備命令書の交付が行われました。

今回検挙された車両は、いわゆる“旧車”と呼ばれる年式の古いセダンタイプで、検査官の目視および計測によって複数の不正改造箇所が特定されました。

具体的には、タイヤとホイールがフェンダーの幅を超えて車体外へ突出している「ハミタイ」、フロントガラスおよび運転席・助手席の窓ガラスに可視光線透過率の基準を満たさない着色フィルムを貼り付ける「フルスモ（フルスモーク）」、そして消音器の不備により基準値を超える騒音を撒き散らす「爆音マフラー」の装着です。

これらはすべて道路運送車両法が定める保安基準に明確に違反するものであり、周囲の交通に危険を及ぼすだけでなく、住民生活の平穏を脅かす迷惑行為そのもの。

このニュースに対し、ネット上やSNSでは多くの反響が寄せられました。

「たった1台でも捕まったことは大きな一歩」「古きクルマを愛するのは良いが違法改造で周囲を威嚇するのは人間としてダメ！」「爆音マフラーは本当に迷惑…夜中に起こされる身にもなってほしい」といった、取り締まりを歓迎し、さらなる厳罰化を望む声が圧倒的です。

その一方で、「これも氷山の一角に過ぎない」「SAやPAに集まる連中をもっと一網打尽にしてほしい！」「もっと厳しく、クルマを没収するくらいやらないと」など、公道にはびこる不正改造車の数に対し、取り締まりの規模が追いついていないと指摘する意見も見られます。

不正改造が及ぼす悪影響は、単なる「見た目の違法性」や「騒音」だけにとどまりません。

例えば、極端に車高を落とす「シャコタン」改造は、サスペンションの機能を著しく低下させるだけでなく、路面の段差やマンホールなどで車体下部を強打し、オイルパンの破損による油流出や、飛び散った火花による車両火災を引き起こすリスクがあります。

また、基準外のウイングや鋭利な装飾パーツは、接触事故の際に歩行者の身体に深刻なダメージを与える凶器となり得ます。

さらに、灯火類の色や点灯パターンを安易に変更することは、夜間走行において他車との意思疎通を阻害し、重大な事故の誘因となります。

こうした危険性に対し、ユーザーからは「自分ではカッコイイと思っている改造が、他人にとってはダサいものでしかないことを自覚しろ」「緊急車両のサイレンも聞こえない爆音車は公道を走る資格もない」といった厳しい非難の声が上がっています。

そして整備命令書の交付を受けた所有者は、ただちに車両を保安基準に適合する状態へ修復し、最寄りの運輸支局などで現車確認を受ける義務が発生。従わない場合、車両の使用停止命令や車検証の没収といったさらに重い行政処分が執行されます。

この摘発に対し、関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります」とコメントを発表。

公的機関があえて「排除」という強い言葉を用いた背景には、これら悪質な改造車に対して断固たる措置を講じていくという行政の強い意志が滲んでいます。

「もっと頻繁に抜き打ち検査をやってほしい」という市民の声を背に、警察と運輸局による「排除」への取り組みは今後も強化されていく見通しです。