●県内は雪化粧・路面凍結エリア広がる

●きょう26日(金)午前は引き続き度々降雪 凍える寒さ続く

●今週末は朝晩の底冷え厳しい 年始も再び寒波の兆し

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





年末寒波襲来中です。冷たい北西の季節風が昨夜から一段と強まり、その風に乗って雪雲が度々県内に流れ込み、少し雪化粧している所や、峠道などで路面凍結が心配な厳しい冷え込みとなっている所もあります





この寒波をもたらしている強い冬型気圧配置は、長引く雰囲気はなく、今夜にかけては西から徐々に緩んでいく見込みです。県内は、きょう26日(金)午前中は、まだ度々雪が舞うことがありますが、午後は次第に空模様は落ち着いてくる、と見込んでいます。





一方で、きょう26日(金)は一日、気温はほとんど上がっていかず、各地で天然の冷蔵庫のような凍える寒さが続きます。山間部では昼間でも路面凍結が心配な状況が続く、とみられます。車の運転など十分気を付けて、さらに、これまでよりも数段、寒さ対策のレベルを上げて、お過ごしください。





これから年末年始にかけての天気の見通しを、全国の傾向も合わせて見ていきますと、年の瀬、大晦日にかけては寒さは次第に和らいでいき、県内から東京、大阪方面など晴れ間の多い天気。しかし年明けから全国的に天気は下り坂で、3が日の終わりのころから強い寒波、新春寒波の兆しが見えつつあります。年始の帰省ラッシュの時期と、寒波襲来が重なる可能性もありますので、長距離移動の際は最新の予報や交通情報の確認など、こまめに行っていきましょう。





きょう26日(金)の県内は、昼頃まではまだ度々雪が降る所があり、山間部では少し雪が積もる所も。雪を伴う風での視界不良や、雪で滑りやすくなる路面状況など、十分ご注意ください。日本海沿岸部は激しい風や、うねりを伴う高波も注意が必要です。





きょう26日(金)は、ずっと気温は低いままで、天然の冷蔵庫のような凍える寒さが続きそうです。できる限りの寒さ対策でしのいでいきましょう。





今週末の土曜日、日曜日は、まずまず晴れ間十分の落ち着いた空模様ですが、朝晩は厳しい底冷えに注意が必要です。その後、年の瀬、大晦日の頃にかけては少し寒さは和らいできますが、新年を迎えてから天気は下り坂。さらには3が日後半あたりから、再び強い寒波の兆しがあります。仕事始めのスケジュールなど柔軟に対応できる心構えを行っておくと良いでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

