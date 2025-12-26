お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が25日深夜に放送されたニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。21日に行われた「M-1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」のネタを絶賛した。

「M-1」当日は「東野・岡村の旅猿」のロケだったため途中から同番組で共演するお笑いタレント・東野幸治と一緒にテレビで視聴していたと振り返った岡村。決勝に進んだエバース、たくろう、ドンデコルテのネタについて「テレビで見てて、3組ともめちゃくちゃおもしろかった」とした。

その中でも「たくろうがめっちゃくちゃおもしろかった」とし「1本目と2本目のネタ、もう8回ぐらい見てる。おもしろくて」とドハマりしていることも明かした。

エバース、たくろう、ドンデコルテの3組がファイナルラウンドに進出。ファーストラウンドでエバースは870点の高得点をマーク。たくろうは861点、ドンデコルテは845点だった。最終決戦では、たくろうが審査員9人中8票を獲得し、優勝。ドンデコルテは1票で、エバースは1票も入らなかった。