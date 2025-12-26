世相を反映すると言われる有馬記念。２０２５年もいろいろありました。話題になった高市早苗首相、米。馬券の的中へのヒントが隠されているかも知れません。（久貝 健人）

高市早苗総理…今年の大きな出来事といえば、日本初となる女性首相の誕生。１０月に高市早苗内閣が発足し、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」の発言が「新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた。強い女性といえば、現代の日本競馬のトップ牝馬であるレガレイラ。昨年は３歳牝馬として“６４”年ぶりＶ。高市首相が“６４”歳での就任なので、共通点があるようだ。

相手はジャスティンパレス。団野騎手は２０年にバビットで“早苗”賞を勝っている。もう１頭は女性リーダー、前川恭子調教師のサンライズジパングでいってみよう。馬単でレガレイラから２頭に流す。ハズレたらにソーリー。

米米米…今年、食卓に欠かせない米の価格が高騰し連日、報道された。「新語・流行語大賞」でトップ１０入りしたのが「古古古米」。価格抑制を目的に政府が備蓄米を放出し、大きな話題となった。

今年の有馬で、まずはシンエンペラー。“米”ＢＣクラシックを制したフォーエバーヤングと同じ坂井瑠星騎手＆矢作調教師、藤田晋オーナーのチームだ。もう１頭は馬名にマイ（米）とイネ（稲）が入ったマイネルエンペラー。「エンペラー」とは水稲栽培に欠かせない除草剤のブランド名だから一致する。

この２頭を軸とした３連複で大豊作を期待。的中への願いを“コメ”て、応援しよう。