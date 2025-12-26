5人組ボーイズグループWILD BLUEが、エンターテインメント界の著名人をゲストに招き、さらなる飛躍への教訓を学ぶ『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』（ABCテレビ）。

12月21日（日）は、今年6月にデビューを果たした7人組ボーイズグループaoen（アオエン）の優樹、颯太、京助、礼央の4人をゲストに迎えた続編が放送された。

2つのグループが3つの課題で対決する「クリスマス3番勝負」。「ヒット曲振り付けバトル」でWILD BLUEが勝利した前回に続く第2ラウンドは、青いものを当てる「早押し！その“青いもの”何でしょう？」クイズ対決が行われた。

序盤の早押しは、「青山」「ドラえもん」「青森県」といった比較的ストレートな問題に両チームが快調に正解を重ね、WILD BLUEが1ポイント優勢に。しかし早押しからボードに答えを記入する方式に変更されると、aoenが同点に。さらにお絵かき回答となると、両チームが個性的な画力を披露。2ポイントが加算される最終問題でaoenが正解を叩き出し、7対4で勝利。これにより、総合スコアは1-1のタイとなり、勝負の行方は最終ラウンドに持ち越されることとなった。

最終ラウンドは、今の時期にふさわしい「クリスマスプレゼント対決」。各グループの代表者一人が、予算3,000円以内で女の子へのプレゼントを用意し、それを渡すシチュエーションをロールプレイング形式で実演した。

先攻のaoen礼央が用意したのは、火を灯すと流れる星の模様が浮かび上がるというロマンチックな流星アロマキャンドル。18歳の彼が設定したシチュエーションは、「気になっている年上社会人女性に仕事の疲れを癒してほしい」というもの。「こないだ残業で疲れてるって言ってたから…」と、相手を気遣う優しさが滲み出る演技に、「リアルすぎる！」という声が上がると、「相手は26歳、シンガポール出身のキャサリンです」と細かい設定まで披露して笑わせた。



後攻のWILD BLUE山下幸輝は、おしゃれな紙のお香（ペーパーインセンス）をプレゼント。俳優としても活躍している幸輝が「久しぶりに再会した、想いを寄せる幼なじみへ」というシチュエーションで演技を始めると、メンバーやMCから次々に質問が殺到。いつしかスタジオ全員で「彼氏と3年付き合ったいた彼女は、幸輝が原因で別れた」という壮大な裏設定を作り上げ、幸輝は「この香りが続いていくように俺たちの関係も続いていこう」というキラーフレーズから、最後には「愛してる」とストレートな告白で締めくくる、ドラマチックかつどこかコミカルな告白劇を見せた。

勝敗の行方は、スタジオにいた約15名の女性スタッフによる投票で決定され、aoen礼央が圧勝。なんとWILD BLUEのマネージャーがaoenに挙手するという裏切りもあり、最終スコアは2-1となり、クリスマス3番勝負の栄冠はaoenの手に渡った。

後編は、「『君の笑顔とあの空』リリース記念企画」と題して、カメラにハマっているという幸輝がメンバーの笑顔を撮影する、幸輝の持ち込み企画が行われた。メンバーの自然な表情を引き出すため、幸輝はそれぞれに「笑顔アイテム」を用意。宮武颯にはアニメガチャ、鈴陽向にはタピオカミルクティー、鈴川直弥にはフルーツ、そして池田優斗にはバスケットボールを手渡し、リラックスした雰囲気の中で撮影は進んだ。撮影された写真の中から選ばれたベストショット（幸輝の笑顔は直弥が撮影）は、なんと番組公式グッズとして缶バッジやステッカーになることが決定。ファンにとっては見逃せないアイテムとなりそうだ。

番組のエンディングには、WILD BLUEのメンバーから「大切なお知らせ」として重大発表が行われた。あまりの神妙な顔に「番組終了か？」と思わせたが、なんと3月22日（日）に、大阪・大阪城音楽堂での『WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！』というリアルイベントを行うという発表だった。WILD BLUEの新たな挑戦からますます目が離せない。

ABCテレビ『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』は、1月11日より毎週日曜 深夜１時10分放送に。TVerでも無料配信。



