小嶋陽菜　photo：草刈雅之

　元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が手がけるランジェリーブランド『ROSIER by Her lip to』の公式SNSが、25日までに更新され、小嶋のランジェリー姿が公開された。

　今回、小嶋のまとったランジェリーについて「大人の抜け感を演出できる　ROSIERオリジナルのマグノリア柄レースを全面に施したティアドロップ型のランジェリー」「Magnolia Tulle Lace Bra Set　新色"pearl black"　漆黒のチュールに優雅に舞うホワイトマグノリア　パールのような艶めきが肌に溶け込み　気品あふれる美しさをドレスアップします」と紹介。

　圧倒的なスタイルを誇る小嶋が“完熟ボディ”を存分に披露している。