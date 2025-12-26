「こじはる スタイル良すぎ」「フェロモンスゴすぎ」 37歳・小嶋陽菜、ランジェリー姿で見せた衝撃の“完熟ボディ”に反響
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が手がけるランジェリーブランド『ROSIER by Her lip to』の公式SNSが、25日までに更新され、小嶋のランジェリー姿が公開された。
【写真あり】「こじはる スタイル良すぎ」「フェロモンスゴすぎ」 ランジェリー姿で衝撃の“完熟ボディ”を見せた小嶋陽菜
今回、小嶋のまとったランジェリーについて「大人の抜け感を演出できる ROSIERオリジナルのマグノリア柄レースを全面に施したティアドロップ型のランジェリー」「Magnolia Tulle Lace Bra Set 新色"pearl black" 漆黒のチュールに優雅に舞うホワイトマグノリア パールのような艶めきが肌に溶け込み 気品あふれる美しさをドレスアップします」と紹介。
圧倒的なスタイルを誇る小嶋が“完熟ボディ”を存分に披露している。
【写真あり】「こじはる スタイル良すぎ」「フェロモンスゴすぎ」 ランジェリー姿で衝撃の“完熟ボディ”を見せた小嶋陽菜
今回、小嶋のまとったランジェリーについて「大人の抜け感を演出できる ROSIERオリジナルのマグノリア柄レースを全面に施したティアドロップ型のランジェリー」「Magnolia Tulle Lace Bra Set 新色"pearl black" 漆黒のチュールに優雅に舞うホワイトマグノリア パールのような艶めきが肌に溶け込み 気品あふれる美しさをドレスアップします」と紹介。
圧倒的なスタイルを誇る小嶋が“完熟ボディ”を存分に披露している。