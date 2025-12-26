9人組グループ・Snow Manが、26日に発表された『第58回 オリコン年間ランキング 2025』の『アーティスト別セールス部門トータルランキング』で1位に輝きました。

音楽ソフト（シングル、アルバム、ミュージックDVD・Blu-ray Disc）とデジタル（デジタルシングル※単曲、デジタルアルバム、ストリーミング）の総売上金額が最も高かったアーティストを発表する『アーティスト別セールス部門トータルランキング』。

Snow Manは自己最高の期間内売り上げとなる203.9億円を記録し、2年連続で1位を獲得しました。

■アルバム2作がミリオン突破 売り上げをけん引

期間内売り上げの内訳は、15.4億円がシングル、122.4億円がアルバム、19.6億円がミュージックDVD、31.8億円がミュージックBlu-ray Disc、1.3億円がダウンロード、13.4億円がストリーミング。

中でも、期間内で158.5万枚を売り上げた自身初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』と、期間内で111.1万枚を売り上げた最新アルバム『音故知新』などの音楽ソフトが記録をけん引しました。

加えて、4月に上記のベストアルバム、8月にデジタルシングル『カリスマックス』を配信するなど、2025年は本格的にストリーミング及びデジタルダウンロード配信を開始。ストリーミング再生数やデジタルダウンロードの売り上げも積み上げ、『トータルランキング』年間1位獲得につながったということです。

■阿部亮平、岩本照、深澤辰哉がコメント 2026年の意気込みも

今回、メンバーの阿部亮平さん（32）、岩本照さん（32）、深澤辰哉さん（33）がコメント。

1位獲得について、阿部さんは「本当に光栄なことですし、メンバーみんなで喜んだんですけど、これもひとえに応援してくださる皆様がいなかったら成立しない賞ですから、本当にありがとうございます」と、ファンに感謝を伝えました。

また、2026年の展望について深澤さんは、「自分たちは、皆さんに向けて少しでも笑顔を届けるためにステージに立ったりとか、いろんな楽曲を聴いていただいたりとか、本当に皆さんあっての僕たちだと思うので、2026年も、やっぱりもっと会える時間を増やしたいなと思いますね」と語りました。

岩本さんは、「今までもデビューした時も変わらず、今に集中して、みんなでいろんなことに挑戦して、その姿を共に、ファンの皆さんやスタッフの皆さん、みんなで喜びを分かち合うのがSnow Manのスタイルだと思っているので、そこは変わらずやっていきたい」と明かし、「まだSnow Manを知らない方がたくさんいらっしゃると思う。そういう方たちに知っていただける機会やタイミングって多分それぞれだと思うので、知ってもらった時に“え、Snow Manマジやばくね？”と思ってもらえるような、常にギラギラした状態で駆け抜けていきたいなと思っていますので、今後ともSnow Manの応援のほど、よろしくお願いします」と意気込みました。

オリコン調べ