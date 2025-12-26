帰省ラッシュに直撃か

気象庁によりますと発達した低気圧が北へ進んでおり、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。また、別の低気圧が北陸地方を東北東へ進んでおり、低気圧の周辺を中心に非常に強い風が吹いています。

このため、西日本から北日本の日本海側では、大荒れや大しけとなっている所があります。さらに、上空には強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。

強い冬型の気圧配置は西から次第に緩みますが、北日本では２７日にかけて、非常に強い風の吹く所がある見込みです。

【画像①】はきょう（26日）午後9時の予想天気図です。

風・雨・雪はどうなる？

［雪の予想］

強い冬型の気圧配置の影響により、西日本と東日本では２６日は、北日本では２７日にかけて、日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。



２６日６時から２７日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ６０センチ

北陸地方 ８０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ４０センチ

九州北部地方 ２０センチ

その後、２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ４０センチ





［風の予想］

強い冬型の気圧配置や低気圧の影響で、西日本と東日本では２６日は、北日本では２７日にかけて、日本海側を中心に雪を伴った非常に強い風が吹き、ふぶきや猛ふぶきとなる所があるでしょう。

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル （３０メートル）

東北地方 ２０メートル （３０メートル）

北陸地方 ２５メートル （３５メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル （３０メートル）



［波の予想］

西日本と北日本では２６日は、東日本では２７日にかけて、日本海側では大しけとなる所がある見込みです。

２６日に予想される波の高さ

東北地方 ６メートル

北陸地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

中国地方 ６メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

北陸地方 ６メートル うねりを伴う

今後の気象情報に注意してください。