第104回全国高校サッカー選手権大会は、12月28日（日）から始まる全国大会の全47試合を、民放公式テレビ配信サービスTVerと、スポーツブル（SPORTS BULL）にて、無料でライブ配信！

更にライブ配信終了後には同アプリ・サイトにて、ノーカット版や見どころをまとめたダイジェスト版の配信を実施。「応援に行きたかったけど、直接会場に行けない」「テレビで観戦したかったけど、今住んでいるエリアで放送されていない」そんな時でも、スマホやパソコン、タブレットで高校サッカーを楽しめる。

準決勝・決勝のライブ配信は、スマホ、パソコン、タブレットに加えて、TVerテレビアプリ（Android TV／Fire TV／VIERA／REGZA／LG／Hisense）でも視聴が可能。

【配信スケジュール】

全国大会：2025年12月28日（日）〜2026年1月12日（月・祝）※予定

地区大会決勝戦のフルマッチやダイジェスト、組み合わせ抽選会も配信中！

※ライブ配信実施試合は、TVer内特集ページ、スポーツブル特集ページの情報をご確認ください。

TVer：https://tver.jp/specials/hs-soccer/104th-all

スポーツブル：https://sportsbull.jp/highschool_soccer/

※フルマッチ見逃し配信やダイジェスト配信は、地区大会決勝・全国大会の全試合で実施します。配信開始は試合終了から数時間後になります。

【大会スケジュール】

・2025年12月28日（日）開会式・開幕戦

・2025年12月29日（月）1回戦

・2025年12月31日（水）2回戦

・2026年1月2日（金）3回戦

・2026年1月4日（日）準々決勝

・2026年1月10日（土）準決勝

・2026年1月12日（月・祝）決勝



※記事内画像は第103回大会優勝 前橋育英高等学校