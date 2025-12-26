高校サッカー 全国大会の全試合を無料ライブ配信！TVerとスポーツブルにて
第104回全国高校サッカー選手権大会は、12月28日（日）から始まる全国大会の全47試合を、民放公式テレビ配信サービスTVerと、スポーツブル（SPORTS BULL）にて、無料でライブ配信！
更にライブ配信終了後には同アプリ・サイトにて、ノーカット版や見どころをまとめたダイジェスト版の配信を実施。「応援に行きたかったけど、直接会場に行けない」「テレビで観戦したかったけど、今住んでいるエリアで放送されていない」そんな時でも、スマホやパソコン、タブレットで高校サッカーを楽しめる。
準決勝・決勝のライブ配信は、スマホ、パソコン、タブレットに加えて、TVerテレビアプリ（Android TV／Fire TV／VIERA／REGZA／LG／Hisense）でも視聴が可能。
【配信スケジュール】
全国大会：2025年12月28日（日）〜2026年1月12日（月・祝）※予定
地区大会決勝戦のフルマッチやダイジェスト、組み合わせ抽選会も配信中！
※ライブ配信実施試合は、TVer内特集ページ、スポーツブル特集ページの情報をご確認ください。
TVer：https://tver.jp/specials/hs-soccer/104th-all
スポーツブル：https://sportsbull.jp/highschool_soccer/
※フルマッチ見逃し配信やダイジェスト配信は、地区大会決勝・全国大会の全試合で実施します。配信開始は試合終了から数時間後になります。
【大会スケジュール】
・2025年12月28日（日）開会式・開幕戦
・2025年12月29日（月）1回戦
・2025年12月31日（水）2回戦
・2026年1月2日（金）3回戦
・2026年1月4日（日）準々決勝
・2026年1月10日（土）準決勝
・2026年1月12日（月・祝）決勝
※記事内画像は第103回大会優勝 前橋育英高等学校