1月14日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ 主演・杉咲花、監督/脚本・今泉力哉で贈る「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

この度、ドラマのメインビジュアルを解禁。冬空の空気が澄んだ中、撮影された。冬と春のあいだを感じるビジュアルとなっている。キービジュアルの解禁にともない、番組公式サイト（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/）もリニューアル。

さらに予告映像も解禁。この予告映像では、Homecomingsによる主題歌「knit」も合わせて楽しむことができる。杉咲演じる主人公・文菜が、「恋愛とはなんなのか？」を考えながら、彼女をとりまく人々との関わり方を感じられる内容となっている。

予告映像：https://youtu.be/fC6zAW1F_Y0

