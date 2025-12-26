本日12月26日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「うわっ！ダマされた大賞2025」は、豪華芸能人がダマしダマされダマし合う、今年のドッキリ総決算3時間SP！

■浜辺美波が生ドッキリ仕掛け人に！「こっそりイリュージョンチャレンジ」

今回の審査委員長・浜辺美波が番組スタッフになりきって生ドッキリに挑戦！題して「新人スタッフ浜辺美波！こっそりイリュージョンチャレンジ」。

ニセの健康番組で来ているターゲットの控え室に、浜辺がスタッフに扮して潜入。ターゲットがアンケートを書いている間に、隙をついてさまざまなイリュージョンを披露。初級編、中級編、上級編…と徐々にイリュージョンの難度がアップ。ほぼぶっつけ本番で挑む浜辺だが、バレずにすべてのイリュージョンを成功させることができるか!?

■TOMORROW X TOGETHERが「ダマされた大賞」初参戦！

グローバルに活躍する5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHER（以下TXT）が「ダマされた大賞」に初参戦！彼らが仕掛け人となり、「鉄棒にぶら下がっている間だけコンサートドッキリ」で芸人をダマす！

人は応援の力でどれだけ記録が伸びるのか？というニセ検証で呼び出された椿鬼奴が、鉄棒ぶら下がりの限界にチャレンジ。しかし、その応援隊は実はTXTのファン。鬼奴が鉄棒にぶら下がっている間だけ舞台の幕が上がり、TXTのパフォーマンスが見られる仕掛けに。TXTを見るために鬼奴を全力で鼓舞する応援隊。そうとは知らず、自分が応援されていると思って全力で鉄棒にぶら下がる鬼奴。応援なしでは18秒しかぶら下がれなかった鬼奴だが…果たして結末は…!?

■出演者

【MC】内村光良、羽鳥慎一

【スタジオゲスト】安藤なつ、工藤理子、鈴木奈々、タイムマシーン3号、椿鬼奴、出川哲朗、中岡創一、ノッチ、槙野智章、村重杏奈、もう中学生、ゆい小池、ゆうちゃみ ※50音順

【審査委員長】浜辺美波

■番組公式ハッシュタグ

#ダマされた大賞