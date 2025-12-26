1月11日（日）よる10時30分〜スタート 篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』のセットを初公開。

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する中で、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

物語の中心となる氷川拘置所は、判決が確定していない未決拘禁者や死刑囚を収容する施設。こずえは、その中で女性のみが収容される区域『女区』の区長を務めている。

今回解禁のセットは日本国内に実在した古い監獄を参考に作られたもので、鉄扉が何重にも設置され、鉄筋がむき出しの高い天井からライトが薄暗く廊下を照らしている。鉄パイプに染み付いた油汚れなども再現され、閉鎖空間の恐怖が存分に伝わってくる完成度。篠原・ジェシー・藤木をはじめ刑務官や収容者を演じる多彩なキャストたちがここで芝居を繰り広げる。

主演の篠原もこの空間が持つ力を強く実感しているという。「本物の拘置所を見ているような気持ちになりましたし、セットに入っただけで一瞬でこずえの気持ちが下りてくる、やりやすい環境を与えて頂いたなと感謝しています」とセットがもたらす没入感を語った。

張りつめた世界観とは裏腹に、撮影の合間には柔らかな空気が流れる瞬間もあると話す篠原。「カットがかかったらみんな和やかなのですが、カメラが回った瞬間にみんないきなり切り替わります。オンとオフのメリハリがついている楽しい現場です」と現場の様子も明かした。

一方、殺人犯・怜治を演じるジェシーにとってもこの拘置所セットは役と向き合ううえで欠かせない存在となっている。「気持ちが落ち込みます。ドシッと来ますよね。そのくらいセットがリアルなんです」そう語りつつ、作品への手応えを感じさせる表情を見せる。「ロケでもワクワクはしていたのですが、セットに入ったら映像もかっこよくて、観ている方たちに『今後、どんな展開になっていくのだろう』と楽しみにしてもらえたらいいなと思いました」

また、撮影の合間には和やかな時間が流れているという。「作品が作品なのですが、優しい方が多いので、カメラが回っていないときはみんなで和気あいあいと楽しく話しています。ただ、カメラが回り始めたら、怜治になりきって、ミステリアスでいるようにしています」と現場での過ごし方も明かした。

拘置所という“閉ざされた空間”を細部に至るまでセットで作り上げることで、“脱獄サスペンス”のスリルと“禁断のラブストーリー”の危険な香りが絡み合い、本作にリアリティをもたらしている。

■篠原涼子 コメント

Q.セットに入って芝居をした感想をお願いします。

完成した拘置所のセットは本当にリアルです。実際の拘置所の中を見たことはないのですが、本物の拘置所を見ているような気持ちになりましたし、こずえはこういうところに毎日出勤していて未決拘禁者たちと向き合っているのかと感じました。セットに入っただけで一瞬でこずえの気持ちが下りてくる、やりやすい環境を与えて頂いたなと感謝しています。

さらに、セットの中で過ごしていると、いい意味で気持ちが重々しくなってきます。こずえもこういうところでずっと刑務官として生きているのだと感じることができてよかったなと感じています。刑務官の制服を身に着けたのは初めてなのですが、制服を身に着けてセットに入るとさらに背筋が伸びる気持ちになります。

Q.撮影現場の雰囲気はどうですか？

カットがかかったらみんな和やかなのですが、カメラが回った瞬間にみんないきなり切り替わります。オンとオフのメリハリがついている楽しい現場です。題材が題材なだけに、みんな緊張感を持って、ワンシーンごとに丁寧に撮影しています。みんなで一丸となって隙がないような感じに撮影してくださっています。

■ジェシー コメント

Q.セットに入って芝居をしてみた感想をお願いします。

セットに入ると気持ちが落ち込みます。ドシッと来ますよね。そのくらいセットがリアルなんです。こんなところに入れられたら何もできないと思いますが、ただ怜治は、どこにいても、どうやって脱獄するのかを考えています。ロケでもワクワクはしていたのですが、セットに入ったら映像もかっこよくて、観ている方たちに「今後、どんな展開になっていくのだろう」と楽しみにしてもらえたらいいなと思いました。

Q.撮影現場の雰囲気を教えてください。

作品が作品なのですが、優しい方が多いので、カメラが回っていないときはみんなで和気あいあいと楽しく話しています。ただ、カメラが回り始めたら、怜治になりきって、ミステリアスでいるようにしています。ストーリーの中の未決拘禁者たちには「こいつと関わったらなんか起こりそうだ」と、観ている人たちには「ヤバイ、怜治が来たから何か起こるぞ」と思っていただけたらいいなと思っています。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

